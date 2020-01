Divers sportifs

10/01/2020

Botola Pro D1



Le Fath Union Sport (FUS) s'est imposé face au Hassania d'Agadir (1-0), en match comptant pour la onzième journée de la Botola Pro D1, disputé mercredi au stade Moulay El Hassan.

Le FUS a ouvert le score à la 45è minute de jeu par le biais de Said Ait El Kharsa offrant aux siens les trois points de la partie.

Cette victoire a permis au FUS de monter de la neuvième à la sixième position du classement ex aequo avec le Raja de Casablanca avec 17 points, tandis que le HUSA stagne à la 14è place avec 9 unités.



Basketball



La Commission provisoire chargée de la gestion de la Fédération Royale marocaine de basketball (RMBB) a désigné Naoufal Uariachi en tant que nouveau sélectionneur de l'équipé nationale de la discipline.

Le nouvel entraîneur a présenté son programme d'action qui porte sur plusieurs axes, notamment la sélection des meilleurs éléments devant représenter le Royaume dans les prochains rendez-vous sportifs aux niveaux continental et international, indique la fédération dans un communiqué publié mardi sur son site internet.

Naoufal Uariachi a exercé, en tant que joueur, au sein de plusieurs clubs nationaux et internationaux, avant de présider aux destinées techniques de nombre de clubs aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.

L'équipe nationale de basketball participera, à partir de mi-février prochain, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Rwanda-2021), où elle affrontera au sein du groupe E les sélections d'Egypte et d’Ouganda, outre une quatrième équipe qui sera qualifiée du groupe comprenant le Tchad, la Guinée Équatoriale et le Gabon.