Divers sportifs

03/01/2020

L’entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Houssine Ammouta, a fait appel mercredi à trois nouveaux joueurs pour rejoindre le stage de préparation des Lions de l'Atlas, au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, annonce dans un communiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Il s'agit d'Adam Ennafati qui évolue au Mouloudia d'Oujda (MCO), de Saifeddine Bouhra du Rapide Oued Zem (RCOZ) et du milieu de terrain du Moghreb de Fès (MAS) Karim El Oualadi, précise la Fédération.

Mardi, les joueurs Saad Lamti et Imad Attaf Allah (RCAZ) et Imad Errahouli (AS FAR) ont dû quitter le stage de préparation pour blessure, ajoute la FRMF.

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation à la phase finale du prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévue en avril 2020 au Cameroun, conclut le communiqué.



EN féminine



La sélection nationale féminine de moins de 17 ans affrontera, le 10 janvier prochain, l'équipe de Djibouti dans le cadre du 1er tour des éliminatoires pour la Coupe du monde U17 qui se déroulera en Inde en 2020.

Le match retour entre les deux sélections sera disputé au Maroc le 24 janvier.

A cet effet, la sélectionneuse nationale, Lamia Boumehdi a fait appel aux joueuses suivantes :

Chaimae Chaouni (Chabab Atlas Khénifra), Imane Fikri, Hiba El Hamdaoui et Zineb Roudani (Association Etoile Avenir), Salma Stiten, Tammar Salma et Jbilou Hajar (Fath Union Sport), Wissal Nassiri, Hajar Belkasemi et Leila Dahrouch (Ajial Tadamon), Khadija Imelouane, Khaoula Knia et Nouhalila Laoufi (Association Atlas 05), Nadia Zaour (Club municipalité Laâyoune), Hajar Errakas (Ittihad Riyadi de Tanger), Heddiya Oumaima (Association Mohamedia Hassania Sportive), Zineb Arrari (Club sportif municipalité Meknès), Hassania Bourchouq (Club sportif municipalité Ait Melloul), Ikram Benjedi (Youssoufia de Berrechid), Fatouma Oujerda (Association Najah Azrou) et Zineb Mouktadir (Association Fidae pour le développement et la culture).



Taekwondo



L'Association Royale de Souk Sebt a remporté la Coupe du Trône de taekwondo (équipes mixtes), au terme de la compétition qui s'est déroulée le week-end dernier à la salle couverte Ziaten à Tanger, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de la discipline.

L'Association Royale de Souk Sebt s'est adjugée le titre après avoir occupé la première place du classement général, devant l'Association Play Fitness de Casablanca, tandis que la troisième position est revenue à l'Association Nour de Benslimane.

Cet événement sportif s'est déroulé selon le nouveau règlement qui stipule que chaque association doit être représentée par une équipe mixte composée de deux joueurs dans la catégorie messieurs et deux dans la catégorie dames, indique la Fédération dans un communiqué, notant que cette règle s'inscrit dans le cadre du règlement adopté par la Fédération internationale de taekwondo et qui sera officialisé aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

A noter que la Coupe du Trône de la saison dernière a été remportée par les Associations Jil Al Jadid de Meknès (messieurs) et Nour Benslimane (dames).