Divers sportifs

19/12/2019

Taekwondo



Les Associations Chabab Larache (messieurs) et Nour Benslimane (dames) ont remporté le championnat national olympique de taekwondo, disputé du 13 au 15 décembre à la salle couverte Mohammed V à Casablanca.

Chez les messieurs, l'Association Chabab Larache s'est adjugé la première place devant Nour Benslimane tandis que la troisième position est revenue à l'AS FAR, a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo. Côté dames, Nour Benslimane a décroché la première place devançant l'Association Play Fitness de Casablanca-Settat et l'AS FAR, a fait savoir la même source.



Haltérophilie



La sélection marocaine juniors a remporté sept médailles de bronze lors du Championnat arabe d'haltérophilie, qui a pris fin lundi dans la capitale jordanienne, Amman.

L'équipe nationale, dont la participation à cet évènement a été limitée aux juniors, a décroché trois médailles de bronze dans la catégorie -67 kg, une dans celle de -81 kg, et trois autres dans celle de -89 kg.

Au classement, l'Arabie Saoudite est première suivie par l'Irak et la Syrie.

En marge de ce championnat, il a été procédé à l’élection du bureau exécutif de la Fédération arabe d'haltérophilie.

De même, le secrétaire général de la Fédération arabe et internationale d'haltérophilie, Mohamed Hassan Jalloud, a été reconduit dans son poste et le marocain Ahmed Achahnaoui a été élu secrétaire général adjoint de l'Union.