Divers sportifs

14/11/2019

Race désert marathon de Tafilalet



La 4è édition du "Race désert marathon", une course de plus de 100 km entre Arfoud et Merzouga, se tiendra du 13 au 17 novembre.

Organisée conjointement par l'Association Sport solidarité et l’Association Sport et nature avec le soutien de la province d'Errachidia, cette compétition se déroulera en trois étapes, à raison de 45, 35 et 25 km par étape et en semi-autosuffisance alimentaire, indique un communiqué des organisateurs. Venus de France, de Belgique, d'Italie, d’Autriche, de Norvège et du Maroc, les participants à cette 4è édition devront parcourir les trois étapes en trois jours sur des terrains caillouteux et sablonneux traversant les dunes d'Erfoud et Merzouga.

Le parcours a été tracé par les organisateurs de manière à faire découvrir aux trailers marocains et étrangers les plus beaux paysages de cette région du Royaume, relève la même source.



Championnat international de jet-ski à Agadir



La ville d'Agadir abritera, du 14 au 17 novembre, un Championnat international de jet-ski, avec la participation de pilotes en provenance du Maroc et de 14 autres pays amis et frères.

Cette manifestation sportive internationale, qui souffle sa 14è bougie, sera marquée par l’organisation de compétitions d’endurance, indique l'Association marocaine de jet ski-Agadir, initiatrice de cet événement, dans un communiqué. Au programme de ce championnat, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l’Indépendance, figurent aussi des compétitions dédiées aux dames et aux jeunes, relève la même source.

Cette 14è édition réunit des pilotes en provenance des Emirats Arabes Unis, d’Arabie Saoudite, des Etats-Unis, de France, de Belgique, d’Espagne, du Portugal, d’Indonésie, de Russie, d’Angleterre, de La Réunion, d’Hongrie, ainsi que des Iles de la Martinique et de la Guadeloupe.

A travers ce championnat, les organisateurs voudraient contribuer à la valorisation de la ville en tant que première station balnéaire au niveau national, conclut la même source.