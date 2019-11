Divers sportifs

13/11/2019

Coupe de la

Confédération



Les deux représentants du football national en Coupe de la Confédération, le HUSA et la RSB, viennent de se fixer sur leurs adversaires respectifs lors de la phase de poules, et ce à l’issue du tirage au sort de cette épreuve qui a eu lieu hier au siège de la CAF au Caire. La RSB, finaliste de la précédente édition, évoluera au groupe C aux côtés du DC Motema Pembe de la République Démocratique du Congo, du Zanaco FC de la Zambie et de l’ESAE FC du Bénin.

Quant au HUSA, il se produira dans la poule D qui renferme également les équipes FC San Pedro (Côte d’Ivoire), Enyimba FC (Nigéria) et Paradou AC (Algérie)

Le groupe A est composé du FC Nouadhibou (Mauritanie), El Masry et Pyramids FC (Egypte), ainsi que Rangers Int. FC (Nigeria), alors que le groupe B est constitué de Bidvest Wits (Afrique du Sud), Al Nasr (Libye), Djoliba de Bamako (Mali) et Horoya AC (Guinée).



L’EN à pied d’œuvre à Maâmora



La sélection marocaine «A» a débuté, lundi 11 novembre, son stage de préparation au match face à la Mauritanie vendredi 15 novembre au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat pour le compte de la première journée des éliminatoires (groupe E) de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

La séance d’entraînement de lundi, au Centre national de football de Maâmora (banlieue de Salé) a connu la présence de l’ensemble des joueurs convoqués à l’exception de Adel Taarabt, Munir El Kajoui et Selim Amallah qui ont rejoint le lieu de résidence du Onze national en soirée. A noter que le coach des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic a fait appel au gardien de but de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT), Hicham El Majhad pour remplacer Anas Zniti (Raja Club Athletic) blessé. Vahid Halhilodzic devra donner aujourd’hui une conférence de presse.



Aouk quitte

le stage



L'entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Lhoussine Ammouta, a fait appel au gardien de but du Difaâ Hassani d’El Jadida, Mohamed El Youssfi pour rejoindre le stage de préparation de l’équipe organisé du 11 au 20 novembre à Rabat.

El Youssfi vient remplacer Hicham El Majhad (IRT) appelé en sélection «A». La première séance, tenue lundi et qui a duré environ 90 minutes, a connu la participation de l’ensemble des éléments du groupe à l’exception de Badii Aouk qui a quitté le lieu du stage suite à une blessure qu’il a contractée. Par ailleurs, Lhoussine Ammouta a fait appel à cinq joueurs pour rejoindre le stage de préparation. Il s’agit de Mohamed Makaazi, Hamza El Moussaoui et Reda Bounaga qui évoluent au Moghreb Athletic Tétouan, Saad Ait Lkhorssa (Fath Union Sport) et Mehdi Karnass (Difaâ Hassani d’El Jadida).

Ce stage, qui comprend la programmation d’un match amical face à la Guinée (19 novembre) sert de préparation à la phase finale de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations.