Divers sportifs

05/11/2019

RCA-RCAZ, acte 2

Le terrain Ahmed Chokri à Zemamra abritera aujourd’hui à partir de 15 heures la rencontre de mise à jour (2ème journée) du championnat Botola Pro 1 de football entre la RCAZ et le Raja. Un match avec un parfum de revanche pour les Casablancais éliminés par cette formation de Zemamra en Coupe du Trône.



La perf du DHJ

L'AS FAR s'est inclinée à domicile face au DHJ (3-1), en match comptant pour la sixième journée du Botola Pro D1 de football, disputé dimanche au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les locaux ont ouvert le score à la 23ème minute sur un but de Mohamed Fikri avant que Bilal El Megri n'égalise sept minutes plus tard pour les Jdidis. En seconde période, les hommes de Badou Zaki vont dominer et arracher la victoire grâce à un doublé du Tanzanien Simon Msuva (47è, 60ème).

A l'issue de cette rencontre, le Difaâ se hisse provisoirement à la deuxième position avec un total de 8 points, tandis que l'AS FAR recule d'une place pour occuper la troisième position avec 7 points ex æquo avec le Wydad et la Renaissance de Zemamra.



Botola Pro D2

Voici les résultats des matches de la septième journée du Botola Pro D2 de football, disputés dimanche:

CRA-JSS : 1-0

WST-WAF : 0-0

KACM-KAC : 1-2

SCCM-RAC: 0-0

USK-IZK: 1-2

MAS-CJBG: 3-2

OD-ASS: 1-1

TAS-CAK: 1-0



Classement

Pts J

1- SCCM: 12 pts

OD: 12 pts

3- CJBG: 11 pts

4- KAC: 10 pts

RAC: 10 pts

6- WAF : 9 pts

MAS: 9 pts (1 match en moins)

TAS: 9 pts (1 match en moins)

9- CAK : 9 pts

10- KACM : 8 pts

JSS : 8 pts

CRA : 8 pts (1 match en moins)

13- IZK: 7 pts (1 match en moins)

WST: 7 pts

15- ASS: 5 pts

16- USK: 3 pts



1er but d’En-Nesyri

en Liga

L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de Leganés, a dû attendre la 12ème journée pour ouvrir son compteur buts cette saison au Championnat espagnol.

En-Nesyri, auteur de 9 réalisations en 31 matchs la saison dernière, a inscrit le premier but de son équipe contre Eibar à la 6ème minute avant que l’équipe adverse ne renverse le score grâce aux réalisations de Charles Dias (17ème min) et Kike (84ème min).

Suite à cette défaite, Leganés reste lanterne rouge du Championnat espagnol avec 5 points. Eibar, lui, est 14ème avec 15 unités.

Agé de 21 ans, En-Nesyri est l’une des recrues les plus chères de l’histoire le Leganés. Il a rejoint le club madrilène en provenance de Malaga en contre partie de plus de cinq millions d’euros.