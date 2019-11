Divers sportifs

02/11/2019

Coupe de la CAF



La RSB et le HUSA aborderont ce dimanche à partir de 19 heures dans leurs bases respectives les matches retour des huitièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération.

L’équipe berkanie accueillera au stade municipal la formation malgache de Fosa Juniors qui s’était imposée à l’aller sur la marque de 2 à 0. Quant au Hassania, il affrontera au Grand stade d’Agadir son homologue zambien de Green Eagles. Au match aller à Lusaka, les Soussis avaient réussi à forcer le nul, un partout.

A noter que si la RSB et le HUSA parviennent à franchir ce cap, ils se qualifieront à la phase de poules de la Coupe de la Confédération.



Botola Pro 1



Voici le programme de la sixième journée de la Botola Pro D1 de football, qui se disputera du 1er au 6 novembre:

Samedi

RBM -FUS (Stade municipal - Oued Zem à 15h)

Dimanche

ASFAR-DHJ (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à 15h)

Lundi

MCO-CAYB (Stade d'Honneur - Oujda à 19h)

Mercredi

MAT-OCS

Matches reportés : OCK-WAC, Raja-HUSA et RSB-IRT.



Mise à jour



Voici le programme des matchs de mise à jour de la Botola Pro D1 de football, qui se disputeront du 5 au 10 novembre:

Mardi

Deuxième journée

RCAZ-RCA (Terrain Ahmed Chokri - Zemamra à 15h)

Mercredi

Troisième journée

HUSA -AS FAR (Grand stade d'Agadir)

Troisième journée

WAC-IRT (Complexe sportif Mohammed V à 19h)

Deuxième journée

RSB-RCOZ (Stade municipal de Berkane à 19h)

Samedi

CAYB-RCA (Complexe municipal de Berrechid à 16h)

Dimanche

OCS-RBM (Stade El Massira de Safi à 15h)

WAC-RSB (Complexe sportif Mohammed V à 17h).



Championnat D2



Voici le programme de la septième journée du Botola Pro D2 de football, qui se déroulera dimanche (15h00):

CRA-CRS (Stade Mimoune El Arsi - Al Hoceima)

WST-WAF (Stade municipal de Témara)

KACM-KAC (Grand stade de Marrakech)

SCCM-RAC (Stade El Bachir de Mohammedia)

USK-IZK (Stade municipal de Machraa Belksiri)

MAS-CJBG

OD-ASS (Stade Ahmed Fana - Dcheira)

TAS -CAK (Stade Roches Noires de Casablanca).