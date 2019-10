Divers sportifs

28/10/2019

Coupe du Trône

Voici le programme des demi-finales de la Coupe du Trône de football 2018-2019, qui se disputeront les 9 et 10 novembre prochain:

Samedi 9 novembre à 19h00 DHJ-TAS au Grand stade de Tanger

Dimanche 10 novembre à 19h00 HUSA-MAT au Grand stade de Marrakech





Benabicha remercié par le RCOZ

Le Rapid Oued Zem vient de se séparer à l’amiable avec son entraîneur Hassan Benabicha. Le club a émis un communiqué dans lequel il rappelle que faute de résultats, le bureau dirigeant a estimé qu’il urgeait de mettre un terme à la collaboration avec Hassan Benabicha. Après trois matches en championnat, l’équipe n’a pu récolter qu’un seul point et a été éliminé par le MAT au stade des quarts de finale de la Coupe du Trône. Hassan Benabicha avait succédé la saison dernière à l’Egyptien Tarik Mustapha qui avait remplacé, lui, Adil Bekkari, l’entraîneur qui avait assuré la montée du RCOZ dans la cour des grands.





L’ASFAR surclasse le FUS

L'AS FARa remporté le derby de la capitale en venant à bout du FUS de Rabat (2-4), en match comptant pourla cinquième journée de la Botola D1 de football, disputé samedi au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. L'ouverture du score est intervenue dès la 2è minute de jeu par le biais de Mohamed Badamoussi qui donne l'avantage au FUS avant que le Malien Aboubacar Ibrahima Toungara n'égalise 4 minutes plus tard. Dix minutes avant la pause, le FUS reprend l'avantage sur un but de Mehdi Battache. De retour des vestiaires, les hommes d'Abderrahim Taleb ont renversé la vapeur grâce aux buts d'Abdelilah Amimi (49è), Mohamed Fikri (68è) et Joseph Konadu Guede (82è). Dominés en seconde période, les poulains de Walid Regragui ont terminé la rencontre à neuf après l'expulsion de Mohamed Saidi (80è) et SaadAit Khoursa (87è).A l'issue de cette journée, l'AS FAR se hisse provisoirement à la deuxième position du classement avec 7 points tandis que le FUS est quatrième avec un total de 5 points.





Handball

La sélection nationalemasculine de handball participe, au cours de cette semaine, au championnat arabe cadets, qui se déroule à Nabeul en Tunisie, a annoncé la Fédération Royale marocaine de handball. L’équipe nationale masculine a effectué, du 20 au 26 octobre à Casablanca, un stage de concentration en prévision du Championnat arabe juniors et du Championnat d'Afrique des nations qualificatif pour la Coupe du monde, a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de handball. Le Sept national devait affronter hier la Tunisie, avant de rencontrer le Qatar, lundi, la Jordanie, mardi, l’Arabie Saoudite, jeudi, et le Koweït, vendredi prochain.