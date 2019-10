Divers sportifs

26/10/2019

Coupe du Trône



Le Difaâ d'El Jadida (DHJ) a décroché son billet pour le dernier carré de la Coupe du Trône, à l'issue de sa victoire à domicile (3-0) face au Chabab Atlas Khénifra (CAK), lors d'un match disputé jeudi soir au stade El Abdi à El Jadida.

L'ouverture du score a été signée Mehdi Kernass à la 48è minute avant que Bilal El Magri ne double la mise à la 82è minute. A quelques minutes de la fin de la rencontre, les hommes de Badou Zaki ont scellé le score par le biais du Tanzanien Simon Msuva (92è) offrant aux siens la qualification en demi-finales de la compétition nationale.

Le DHJ rejoint le Moghreb de Tétouan qui a validé mercredi sa qualification en venant à bout du Rapide Oued Zem, le Hassania d'Agadir, tombeur de l'Ittihad de Tanger (0-1) et le Tihad Athletic Sport de Casablanca qui a écarté l'Ittihad de Khemisset (4-2).



Classement FIFA



La sélection marocaine de football a perdu trois places dans le classement mondial de la FIFA du mois d'octobre, publié jeudi, pointant désormais à la 42è position avec un total de 1.457 points.

Au niveau continental, le Maroc occupe la 5è place derrière le Sénégal (1.546 pts), la Tunisie (1.495), le Nigeria (1.481) et l'Algérie (1.469). Les Lions de l'Atlas devancent l'Egypte (49è), le Ghana (51è), le Cameroun (52è) et la République démocratique du Congo (54è).

Le classement mondial est dominé par la Belgique (1755 pts) devant la France (1726), le Brésil (1715) et l'Angleterre (1651).