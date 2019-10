Divers sportifs

23/10/2019

MCO-WAC

à l’affiche



Le stade d’Honneur à Oujda abritera aujourd’hui à partir de 17 heures la rencontre qui opposera le MCO au WAC pour le compte de la 4ème journée de la Botola Pro D1 de football.

Une confrontation qui s’annonce sous de bons auspices et sous le signe de l’équilibre. Les Oujdis, qui ont disputé jusqu’ici trois matches, restent sur une victoire et deux nuls, alors que les Casablancais n’ont pu jouer qu’un seul match qu’ils ont remporté aux dépens du DHJ.

Dimanche pour le compte de cette 4ème journée, l’ASFAR a surclassé le RCOZ par 2 à 0, au moment où la RCAZ et l’OCK ont été accrochés respectivement par l’OCS et le FUS. Les deux matches s’étaient terminés sur les scores identiques de un partout.

A rappeler que les matches IRT-CAYB, RBM-HUSA, RCA-MAT et RSB-DHJ ont été reportés à une date ultérieure.



Coupe

du Trône



Deux matches comptant pour le tour des quarts de finale de la Coupe du Trône de football, édition 2018-2019, sont prévus aujourd’hui.

Le premier opposera, à 15 heures au stade des Roches Noires à Casablanca, le TAS à l’IZK, alors que le second aura pour protagonistes le MAT et le RCOZ et pour cadre le terrain Saniet Rmel à Tétouan (19h00).

Le dernier match de ce tour est programmé jeudi à 19 heures au stade El Abdi à El Jadida entre le DHJ et le CAK, sachant que le bal de ces quarts de finale devait être ouvert hier par le choc IRT-HUSA.