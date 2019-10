Divers sportifs

08/10/2019

Futsal



La sélection nationale de futsal, championne d'Afrique en titre, s'est imposée dimanche face à son homologue malaisienne (3-0), en match comptant pour la 1ère journée du tournoi international de Changshu qui se tient en Chine jusqu'au 8 octobre.

Said Knia a inscrit un doublé avant que Zakaria Kaouiri ne marque un troisième but pour les Nationaux, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football dans un communiqué.

Lors de leur deuxième match, les hommes de Hicham Deguig devaient croiser le fer lundi avec la Chine, a fait savoir le communiqué.



Championnat D2



Voici les résultats des matches disputés samedi et dimanche dans le cadre de la quatrième journée du Botola Pro D2 de football :

CRA-KACM : 1-1

IZK-CAK : 0-1

JSS-SCCM : 2-1

KAC-MAS : 1-1

RAC-OD : 0-0

WST-TAS : 1-2

WAF-USK : 1-1

CJBG-ASS : 1-0



Classement

1-CJBG: 10 pts

2-SCCM: 7 pts

OD: 7 pts

JSS: 7 pts

WAF: 7 pts

6-TAS: 5 pts

RAC: 5 pts

CAK: 5 pts

9-IZK: 4 pts

CRA: 4 pts (1 match en moins)

MAS : 4 pts (1 math en moins)

KACM : 4 pts

13-KAC: 3 pts

USK: 3 pts

15-ASS: 2 pts

WST: 2 pts



Suprématie kényane au MIC



Comme à l'accoutumée, les Kényans ont dominé, dimanche, les épreuves masculine et féminine du marathon international de Casablanca.

Chez les hommes, Sammy Kigen Korir a dicté sa loi avec un chrono de 2 h 08 min 32 sec, signant, par là-même, un nouveau record du MIC.

Kigen Korir a devancé ses deux compatriotes Jonathan Yego Kiptoo (2:10:28) et Kotut Jackson Kipkoech (2:11:37), au moment où les Marocains Bilal Marhoum et Jawad El Jazouli ont sauvé l'honneur, en occupant les 4ème et 5ème positions avec des chronos respectifs de 2:11:52 et 2:17:07.

Dans le marathon féminin, la Kényane Lilian Jebiton a terminé en tête avec 2:31:31 devant la Marocaine Keltoum Bouaasrya (2:34:30) et l’Ethiopienne Hey Mamitu Balcha (2:39:56).

S'agissant des autres épreuves, toutes dominées par des athlètes marocains, le semi-marathon masculin a été remporté par Hamza Lamkartass (1:01:15), suivi d'Abdennacer Fathi (1:01:36) et Mohamed Fathi (1:01:54). Chez les dames, Fatiha Asamid s'est imposée en 1:12:00, devant Sana Achahbar (1:12:32) et Fatima Zahra Guerdadi (1:15:40).

La course des 10 km a été enlevée, chez les hommes, par Hamid El Janati (29 min 15 sec) et, chez les dames, par Rahma Tahiri (33 min 39 sec).