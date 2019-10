Divers sportifs

04/10/2019

La nouvelle liste de Hallilodzic

Hamdallah non retenu



Le sélectionneur national Vahid Hallilodzic a communiqué, jeudi, la liste des 26 joueurs convoqués pour les deux matches amicaux que disputera le Onze national au cours de ce mois. Le premier match contre la Libye est prévu le 11 octobre à 19h00 au stade d’Honneur à Oujda, alors que le second aura lieu quatre jours plus tard, le 15 courant à 20h00, au Grand stade de Tanger face au Gabon, indique le site officiel de la FRMF.

En perspective des ces deux matches test, le Onze national entrera en concentration le 7 courant à Rabat.

Ci-dessous la liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Yassine Bounou (FC.Séville-Esp), Mounir Mhamedi (Malaga-Esp), Anas Zniti (RCA) et Hicham El Mejhed (IRT).

Défenseurs : Yunes Abdelhamid (Stade Reims-Fr), Ghanem Saïss (Wolverhampton-Ang), Issam Chebbak (Malatyaspor-Tur), Kevin Malcuit (Napoli-Ita), Jaouad El Yamiq (Genoa-Ita), Zouhir Feddal (Betis Séville-Esp), Achraf Hakimi (Dortmund-All), Nousseir Mazraoui (Ajax Amsterdan-PB) et Hamza Mendyl (Dijon-Fr).

Milieux de terrain : Salim Amal Allah (Standard de Liège-Bel), Soufiane Amrabet (Helas Verona-Ita), El Mehdi Bourabiâ (Sassulo-Ita), Ahmed El Massoudi (Groningen-PB), Fayçal Fajr (Getafe-Esp) et Adil Taarabt (Benfica-Por).

Attaquants : Rachid El Allioui (Angers-Fra), Noureddine Amrabet (Ennasr-A.S), Ismaïl El Haddad (WAC), Youssef Ensseyri (Leganes-Esp), Amine Harit (Schalke 04-All), Oussama El Idrissi (AZ Alkmar-PB) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam-PB).



Botola Pro D1



Le FUS de Rabat et la Renaissance de Berkane se sont neutralisés mercredi soir au stade Moulay El Hassan, lors d'un match comptant pour la troisième journée de la Botola Pro D1 de football. Les locaux ont ouvert le score à la 29è minute sur un but de Jean-Joseph Kombous avant qu'Omar Ennamsaoui n'égalise (45è) pour la Renaissance de Berkane.



Tournoi de l’UNAF



Voici le programme des matchs de l’équipe nationale U20 à l’issue du tirage au sort du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) effectué mercredi 2 octobre à Tanger (horaires GMT+1).

Il convient de rappeler que la première journée devait avoir lieu hier avec au promgramme Tunisie-Algérie et Maroc-Burkina Faso.

2ème journée

Samedi 5 octobre

12h45: Burkina Faso-Tunisie.

16h30: Maroc-Algérie.

3ème journée

Lundi 7 octobre

12h45: Burkina Faso – Algérie

16h30: Maroc-Tunisie.