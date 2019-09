Divers sportifs

01/10/2019

Botola Pro D2



Voici les résultats des matches disputés dimanche, dans le cadre de la troisième journée du Botola Pro D2 de football :

ASS-IZK : 0-0

CAK-RAC : 1-1

KACM-WST : 1-1

MAS-WAF : 1-0

OD-KAC : 3-1

SCCM-CRA : 2-1

TAS-CJBG : 1-1

USK-JSS : 0-0

Classement

1-SCCM : 7 pts

CJBG : 7 pts

3-WAF : 6 pts

OD : 6 pts

5-RAC: 5 pts

6-IZK: 4 pts

JSS: 4 pts

8-CRA: 3 pts (1 match en moins)

KACM : 3 pts

MAS : 3 pts (1 match en moins)

11-KAC : 2 pts

TAS : 2 pts

USK : 2 pts

ASS: 2 pts

CAK: 2 pts

WST: 2 pts



Championnat

amateur



La Ligue nationale du football amateur (LNFA) annonce le report à une date ultérieure du match USMO-CODM comptant pour la deuxième journée du Championnat national amateur.

Ce report a été décidé en raison du déplacement à Oujda de deux équipes du club CODM et pour éviter tout acte de violence.



Mondiaux

d'athlétisme



Les Marocains Mostapha Ismaili et Oussama Nabil ont été éliminés dimanche en demi-finales de l'épreuve du 800m messieurs comptant pour les Championnats du monde d'athlétisme, qui se déroulent du 27 septembre au 6 octobre à Doha.

Ismaili a terminé sa course (deuxième série) à la cinquième position avec un chrono de 1min45sec78/100. Les deux athlètes de cette série ayant décroché la qualification en finale ont été l'Américain Donavan Brazier qui a franchi la ligne d'arrivée en 1min44sec87/100 et le Canadien Marco Arop, auteur d'un chrono de 1min45sec07/100.

Pour sa part, Oussama Nabil a été disqualifié de la troisième série. La course de cette série a été remportée par le Bosnien Amel Tuka, auteur d'un chrono de 1min45sec63/100 devant l'Américain Bryce Hoppel (1min45sec95/100), des chronos qui qualifient les deux athlètes en finale. De son côté, le Marocain Mouad Zahafi a été éliminé dès le premier tour après avoir terminé la course à la quatrième position.