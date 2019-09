Divers sportifs

26/09/2019

L’EN féminine

U20 au tournoi

de l'UNAF



La sélection nationale féminine de football des moins de 20 ans (U20) disputera le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qui se déroulera du 1er au 8 octobre à Tanger, a annoncé, mardi, la Fédération Royale marocaine du football (FRMF).

Dans ce cadre, l’équipe nationale U20 entamera un stage de préparation à huis clos du 26 au 30 septembre à Tanger, précise un communiqué de la FRMF.

Ci-après la liste des joueuses convoquées au stage de préparation :

Mouadni Noura, El Amrani Oumayma, Barchi Jihan et Sofia Bouftini (CAK), Samah Kharouach (Association jeunesse), Raja Ait Iazza, Oumaima Tayar et Imane Sarribou (ARAFF), Rihab Taji Association Jawharat, Fatima-Ezzahra Akif (AJNL), Zineb Assm (ACFM), Nassima Jawad (CRAH), Mina EL Battach (CMLFF), Soukaina Wahbi (AEAFF), Douniya El Feniri (ANCS), Layla Errakkas (IRT), Fatima-Zohra Berrima (Escuela Manu Lanzarote-Espagne), Wassilah Imlak (Etoile Sportive Ornaysienne-France), Yasmine Ben Houssine (SV Blau-Weib Hohen Neuendrof-Allemagne), Mouna Talidi (C.D Samper-Espagne) et Zoubida El Bastali (Napoli-Italie).



Tournoi

"Omnium V"

de golf



Yassine Touhami (champion du Maroc) a remporté le titre du tournoi de golf "Omnium V", disputé au parcours du Michlifen Golf and Country Club du 20 au 22 septembre avec la participation de plus de 40 golfeurs.

Yassine Touhami (Royal Golf Club d'Agadir) a décroché le titre en terminant à la tête du classement général avec un total de 215 coups (69-74-72) à l'issue d’un play-off que le champion marocain a remporté aux dépens du vainqueur du dernier Omnium, Karim El Hali du Royal Golf Dar Es Salam qui a réalisé un total de 215 coups (74-71-70), indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

La troisième position est revenue à Fayçal Serghini de Palm Casa avec un total de 219 coups (73-73-73), souligne la fédération.

Le tournoi a connu la participation également de trois amateurs dans le Top 10 dont Othman Raouzi (+6) qui confirme sa victoire lors du Championnat du Maroc Match Play la semaine dernière. La même source fait savoir que la prochaine étape des Omniums est prévue du 8 au 10 novembre sur le golf de Tazegzout (Agadir).