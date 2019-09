Divers sportifs

23/09/2019

Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions

L’OCS accroché

L'Olympic de Safi (OCS) a été tenu en échec, vendredi, par l'équipe bahreïnie d'Al Riffa (1-1), lors du match aller des 32è de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Sur la pelouse du stade Al Massira, les Safiots ont ouvert le score grâce à l'Ivoirien Koffi Boua à la deuxième minute de jeu, mais ne sont pas parvenus à garder cet avantage puisque le défenseur Mourad Naji va marquer contre son camp (73'). Il a permis ainsi aux visiteurs de partager les points avec l'OCS en attendant le match retour qui se jouera le 1 octobre au Bahreïn.



Raja-Hilal Al Qods, le show attendu

Le Raja accueillera, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, l’équipe palestinienne de Hilal Al Qods pour le compte du match aller du tour des 32è de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Sur le papier, le Raja part avec les faveurs des pronostics, mais attention tout de même à cette formation d’Al Qods qui bénéficiera certainement de la sympathie du public et ne manquera pas de jouer à fond ses chances. Pour rappel, le troisième représentant du football national dans la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, le WAC, avait fait match nul (1-1) en déplacement face à l’équipe soudanaise d’Al Merrikh.



Botola Pro 1

Le MCO surclasse le FUS Le Mouloudia d'Oujda s'est imposé à domicile samedi face au FUS de Rabat sur le score de 2 buts à 1, dans l'unique match avancé de la deuxième journée du Botola Pro D1 de football. Les deux réalisations du club oriental ont été l'oeuvre de Mehdi Jaky (21è) et Wael Saadaoui (89è), alors que Jean-Joseph Combo avait ouvert la marque en faveur des Fussistes dès la 5è minute de jeu. A noter que les matches RBM-MAT, OCK-HUSA et IRTDHJ devaient avoir lieu hier. Quant aux rencontres WACCAYB, RCA-RCAZ, RSB-RCOZ et ASFAR-OCS, elles ont été reportées. Et ce en raison de l’engagement de plus de deux joueurs du Raja, du Wydad de Casablanca et de la Renaissance Sportive de Berkane avec l’équipe nationale des locaux. Le club safiot, lui, était engagé dans la Coupe arabe Mohammed VI des clubs