Divers sportifs

21/09/2019

Botola Pro D1



Voici le programme de la deuxième journée du Botola Pro D1 de football, qui aura lieu samedi et dimanche :

Samedi

16h00 : MCO-FUS au stade d’Honneur à Oujda

Dimanche

16h00 : RBM-MAT au stade municipal à Oued Zem

18h00 : OCK-HUSA au Complexe sportif du phosphate à Khouribga

20h00 : IRT-DHJ au Grand stade de Tanger

Matchs reportés: WAC-CAYB, RCA-RCAZ, RSB-RCOZ et ASFAR-OCS.

Ces matches ont été reportés en raison de l’engagement de plus de deux joueurs du Raja, du Wydad de Casablanca et de la Renaissance sportive de Berkane avec l’équipe nationale des locaux. Le club safiot, lui, est engagé dans la Coupe arabe Mohammed VI des clubs.



Championnat D2



Voici le programme de la deuxième journée du Botola Pro D2 de football, qui se déroulera samedi et dimanche à partir de 16h00.

Samedi: KACM-TAS, JSS-MAS, WAF-OD, KAC-CAK, RAC-ASS et IZK-CJBG.

Dimanche: WST-SCCM et CRA-USK



Cyclisme



La cité ocre accueillera, le 20 octobre prochain, la première édition de l’Etape Morocco by Tour de France avec comme objectifs de développer le cyclisme en Afrique et de faire rayonner le Maroc.

Le Tour de France, compétition cycliste masculine par étapes, qui traverse la France avec des incursions occasionnelles dans les pays voisins, ambitionne ainsi de s’exporter au Maroc et en Afrique à travers une journée comprenant une course à vélo, une exposition sur le Tour de France et un festival du cyclisme.

Cette manifestation sportive proposera aux passionnés de ce sport une expérience cycliste unique : rouler dans les mêmes conditions que les champions du Tour de France, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Ce projet, porté par Morocco All Races et Amaury Sport Organisation, va voir le jour grâce à l’appui des instances et autorités marocaines, précise la même source, en indiquant que cette étape est ouverte aux passionnés du vélo de tous âges à partir de 18 ans.

Cette étape comprend quatre distances: 150 km, 120 km, 80 km et 40 km.

L'Etape by Tour de France est une série de 15 événements organisés dans 10 pays. Référence mondiale du cyclisme, elle offre aux amateurs l’opportunité de participer à la légende du Tour de France.

Le Tour de France, dont la première édition a eu lieu en 1903, est le plus ancien et est généralement considéré comme le plus prestigieux aux côtés de ceux d’Italie et d’Espagne. Traditionnellement, la course se déroule au mois de juillet.