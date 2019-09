Divers sportifs

11/09/2019

UFOA CUP



La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) est devenue le transporteur officiel de la deuxième Coupe des nations de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines (UFOA) de football, qui se déroulera du 28 septembre au 13 octobre prochain dans la ville sénégalaise de Thiès (70 km à l'Est de Dakar).

Un accord a été signé à cette occasion, lundi à Dakar, entre la RAM et ESPN Africa, un réseau de télévision thématique orienté sur le sport et partenaire de l’UFOA.

En vertu de cet accord, la RAM va offrir des billets d’avion pour assurer le transport des équipes participantes ainsi que des réductions tarifaires pour leurs accompagnateurs. Seize équipes, dont le Maroc, vont prendre part à cette compétition footballistique régionale.

Cette édition connaîtra la participation de seize nations, à savoir le pays hôte le Sénégal, la Guinée Bissau, le Ghana, la Gambie, le Nigeria, le Togo, le Maroc, le Libéria, le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Guinée et le Bénin.



Equipe

nationale U20



La sélection marocaine U20 est arrivée à Rabat pour entamer un stage qui devrait durer huit jours (du 12 au 20 septembre). L’objectif de ce rassemblement est de préparer au mieux la Coupe de l’Union nord-africaine, prévue du 1er au 8 octobre, cette fois-ci sur les rives de la Méditerranée, à Tanger. La sélectionneuse marocaine, Lamia Boumehdi, a convoqué 24 joueuses pour ce rassemblement. Le Chabab Atlas Khénifra est le plus grand pourvoyeur, puisque six des appelées portent les couleurs du CAK. A noter que trois des sélectionnées jouent en Europe, notamment en France, Italie et Espagne.