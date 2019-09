Divers sportifs

10/09/2019

Les locaux

battent le

Burkina Faso (1-0)



La sélection nationale des joueurs locaux s’est imposée, dimanche soir, au Grand stade de Marrakech en match amical, face à son homologue burkinabaise sur le score de 1 but à 0.

La seule réalisation de l'équipe nationale a été l'oeuvre de Karim El Barkaoui à la 80è mn.

Jeudi dernier, les Nationaux avaient battu l'équipe nigérienne au terrain annexe du Grand stade de Marrakech (2-0), les deux buts ont été marqués par Amadou Harouna contre son camp (12è mn) et l'attaquant Mahmoud Benhalib sur penalty (90è mn).

Les deux rencontres amicales servent de préparation à la double confrontation face à l’Algérie, (aller 20 septembre et retour 18 octobre), comptant pour les éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2020.



Kung-fu wushu



La Marocaine Kawtar Bengadari a remporté, samedi, la médaille d'or de l'épreuve du Nan Quan (style du sud) comptant pour la septième édition des Championnats d'Afrique seniors de kung-fu wushu, qui se tient dans la ville sénégalaise de Thiès (70 km à l'Est de Dakar). Son compatriote Koriech Abdelghani a décroché, quant à lui, l'argent du concours du Chang Quan (style du nord).

L'équipe nationale, composée de Kawtar Bengadari et de Koreich Abdelghani, est conduite par l'entraîneur national Abdelkader Bengadari. La délégation marocaine comprend également le président de la Fédération Royale marocaine de wushu, Esannaghi Abderrahmane, qui préside la commission technique de la Confédération africaine de kung-fu wushu.