Divers sportifs

05/09/2019

Boateng



Le défenseur international allemand Jérôme Boateng (Bayern Munich) est visé par une enquête pour des violences présumées contre son ex-compagne, a annoncé mardi le parquet de Munich. "Depuis l'automne 2018, le parquet de Munich a ouvert une procédure contre Jérôme Boateng pour agression dangereuse. A l'issue d'enquêtes approfondies, des poursuites ont été engagées le 11 février 2019", a déclaré la procureur générale Anne Leiding à la filiale de l'AFP, SID, confirmant des informations parues dans les médias allemands Süddeutsche Zeitung (SZ) et WDR. Le champion du monde 2014 est aussi visé par une autre plainte pour des violences présumées commises cet été, toujours contre son ex-femme avec qui il a vécu dix ans et eu deux enfants, a ajouté le parquet. Il s'agit d'une "affaire privée", ont commenté dans la presse locale les avocats du joueur, évoquant des "accusations dénuées de preuve". Relégué depuis plusieurs mois sur le banc du Bayern et écarté de la Mannschaft par le sélectionneur Joachim Löw, Boateng a failli être transféré ces derniers jours à la Juventus Turin. Il y aurait pallié la longue indisponibilité de l'Italien Giorgio Chiellini, gravement blessé à un genou, mais le transfert n'a finalement pas été conclu.



Pepe



Le défenseur de l'équipe du Portugal Pepe a déclaré forfait pour les matches de qualification à l'Euro-2020 contre la Serbie et la Lituanie, et a été remplacé par le jeune Ferro, a annoncé lundi soir la Fédération portugaise de football. Pepe, 36 ans, patron de la défense portugaise et du FC Porto, a été déclaré inapte après avoir réalisé une série d'examens, a fait savoir la fédération sans autre précision. Ferro, international espoir de 22 ans qui évolue au Benfica Lisbonne, a ainsi reçu sa première convocation avec la sélection principale.

Le Portugal se déplace à Belgrade samedi puis à Vilnius mardi prochain. Les champions d'Europe occupent actuellement la 4e et avant-dernière place du groupe B de qualification à l'Euro-2020, avec huit points de retard et deux matches en moins que le leader, l'Ukraine.