Divers sportifs

04/09/2019

Taekwondo



La sélection nationale marocaine de taekwondo a remporté, lundi, la médaille de bronze dans la catégorie "équipe mixte" dans le cadre de la deuxième édition du World Martial Arts Masterships, organisée du 28 août au 6 septembre à Cheongju, en Corée du Sud.

L'équipe marocaine mixte, composée de Ouafae El Atri, de Fatima-Zahra Aboufares et d'Ayoub El Bassel, s'est imposée, pour le compte du groupe A, face à la Turquie (27-25) avant de s'incliner face à la Russie (18-36). Après avoir recouru au point en or au terme de trois rounds, le Maroc a été battu, dans le Groupe B, par l'Iran qui s'est adjugé la médaille d'or, devant la Russie. La sélection nationale, encadrée par l'entraîneur national Mourad Sebagh, a réuni une vingtaine de disciplines sportives des arts martiaux.



Sélection nationale féminine (U20)



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé, lundi à Rabat, une réception en l’honneur de la sélection nationale féminine (U20), médaillée de bronze aux 12ès Jeux africains (Rabat-2019), qui se sont déroulés du 19 au 31 août dans le Royaume.

Dans une allocution à cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ a tenu à féliciter les joueuses marocaines, tout en mettant en avant les grands efforts déployés par les différentes composantes techniques et administratives pour décrocher cette médaille. Dans ce sens, M. Lekjaâ a affirmé que la FRMF veillera à mettre à la disposition des joueuses nationales tous les moyens nécessaires, à apporter du soutien et mettre en place toutes les conditions à même de travailler et s’investir davantage dans le projet "Sport-étude".

De son côté, le directeur technique national Osian Roberts s’est dit satisfait du niveau démontré par les Lionnes de l'Atlas lors de ces JA, ajoutant que la direction technique nationale mettra en place ses programmes spéciaux pour hisser le niveau du ballon rond au Maroc.

Le Gallois a, par ailleurs, fait savoir que cette équipe constitue l’avenir du football féminin marocain, de par ses talents, soulignant l’importance pour ces footballeuses de donner le meilleur d'elles-mêmes afin de porter le maillot de la sélection nationale "A".

L'entraîneur Lamia Boumehdi a, pour sa part, exprimé sa joie d’avoir remporté cette médaille, notant que le projet "Sport-étude" dans lequel s’est engagée la FRMF depuis deux ans, commence à donner ses fruits.

Elle a considéré que cette initiative de la FRMF est un véritable appui et une motivation pour toutes les composantes de la sélection afin de donner le meilleur, chacun de son côté. A rappeler que la sélection marocaine avait décroché la médaille de bronze aux JAR-2019, en prenant le dessus sur son homologue algérienne (2-1) en match du classement.