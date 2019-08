Divers sportifs

08/08/2019

Ziyech buteur en C1



L'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, a ramené un bon nul 2 à 2 de Salonique, mardi, lors du 3e tour préliminaire aller de l'édition 2019-2020, tandis que l'Etoile rouge Belgrade, couronnée en 1991, n'a pu faire mieux que 1-1 face à Copenhague.

Hakim Ziyech a ouvert le score pour l'Ajax dès la 10e minute, mais Chauba Akpom a égalisé pour le PAOK peu après la demi-heure de jeu (32e). Leo Matos a doublé la mise pour les locaux sept minutes plus tard, et les champions des Pays-Bas n'ont arraché le nul, grâce à Klaas Jan Huntelaar, qu'en seconde période (57e). A signaler que les dix rescapés du 3e tour (retour mardi 13) devront encore passer par des barrages (aller: 20/21 août, retour: 27/28 août) où ils seront rejoints par les Suisses des Young Boys Berne et les Tchèques du Slavia Prague.

Les six vainqueurs accèderont à la phase de groupes, où les attendent les grosses écuries comme le Real Madrid, le Barça, Liverpool (tenant du titre) ou encore le PSG.

Le tirage au sort de cette phase de groupes aura lieu le 29 août à Monaco. Elle démarrera les 17/18 septembre. La finale est programmée le 30 mai à Istanbul.



Mondiaux de taekwondo



Huit taekwondoïstes, membres des sélections marocaines hommes et dames, défendent les couleurs nationales au championnat du monde qui se tient jusqu’au 10 août à Tachkent, en Ouzbékistan, indique la Fédération Royale marocaine de taekwondo. La délégation marocaine, composée du vice-président de la Fédération, El Maati Rkiza et de l'entraîneur national Samir Kerroumi, comprend les taekwondoïstes Tarik Fahmi (-41 kg), Moncef El Asri (-53 kg), Hassan Aberkane (-61 kg), Aymen Adkir (-37 kg), Alae Idrissi (-29 kg), Assia Anouini (-37 kg), Kenza Benabdeljalil (-44 kg) et Hiba Aouine (59 kg), selon la même source. L'arbitre marocaine Majda Zahrani est également présente. Elle a été désignée par la Fédération internationale de taekwondo pour diriger des combats comptant pour cette compétition mondiale, fait savoir le Fédération marocaine dans un communiqué.