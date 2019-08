Divers sportifs

07/08/2019

WAC-EST

Verdict ce jeudi



La Commission de discipline de la CAF devrait rendre son verdict ce jeudi concernant l’affaire du match retour de la Ligue africaine des clubs champions entre l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca.

Ladite commission devrait entendre les deux parties aujourd’hui.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait souligné que le Comité exécutif de la CAF n'était pas habilité à se prononcer sur le sort de ce match, renvoyant le dossier aux organes compétents de la CAF.

Disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l'injustice dont l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable en refusant d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.

Le WAC, qui avait concédé le nul lors de la finale aller (1-1) disputée à Rabat, était alors mené au score (1-0) suite à un but marqué à la 41ème minute par Youssef Belaili.



Présidences de la LNFP et de la LNFA



La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a fixé le 27 août 2019 comme dernier délai pour recevoir les candidatures pour la présidence de la LNFP selon le scrutin de liste comme le stipule l’article 20 du statut de la LNFP et le Code électoral de la FRMF.

La Ligue nationale de football amateur (LNFA) a fixé le 26 août 2019 comme dernier délai pour recevoir les candidatures pour la présidence de la LNFA selon le scrutin de liste comme le stipule l’article 20 du statut de la LNFA et le Code électoral de la FRMF.



Balotelli sur

les tablettes

de Flamengo



L'attaquant international italien Mario Balotelli, sans club depuis la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, serait "intéressé" à l'idée de jouer à Flamengo, a rapporté lundi le président du club brésilien.

"Il y a eu contact et il s'est montré intéressé à l'idée de jouer ici", a expliqué Rodolfo Landim, cité par des médias locaux en marge d'un événement à la Fédération de football de Rio de Janeiro (FERJ).

"C'est un grand joueur, sans aucun doute. Mais d'ici à ce qu'il signe chez nous, beaucoup d'eau peut encore couler sous les ponts. C'est vrai qu'il est libre (de tout contrat)", a-t-il ajouté, précisant que des dirigeants du club avaient rencontré le joueur de 28 ans en Europe.

La chaîne Sky sports Italia avait déjà rapporté ce week-end la possibilité de voir "Super Mario" évoluer à Flamengo, pour un contrat de deux ans et demi. L'attaquant, qui a joué pour la sélection italienne au Brésil lors de la Coupe des Confédérations en 2013 et au Mondial-2014, n'a jamais caché sa fascination pour le pays du "futebol".

Il s'était à chaque fois fait remarquer en sortant de l'hôtel pour aller au contact de la population.

Actuellement en troisième position du "Brasileirao", Flamengo a été très présent ces derniers mois sur le marché des transferts, rapatriant notamment les latéraux expérimentés Rafinha (ex-Bayern) et Filipe Luis (ex-Atlético Madrid). Le championnat brésilien a aussi enregistré le retour d'une autre star qui a brillé dans le football européen, Dani Alves, 36 ans, capitaine de la Seleçao, fraîchement lauréate de la Copa América, qui s'est engagé jeudi au Sao Paulo FC.



Ça bouge

à Liverpool



Liverpool a annoncé lundi la signature de l'ancien gardien de West Ham Adrian comme doublure d'Alisson Becker, quelques heures après le départ de son gardien N.2, Simon Mignolet, pour le Club Bruges.

Le portier espagnol (32 ans) avait été laissé libre à la fin de la saison passée, après avoir disputé 150 matches depuis son arrivée chez les "Hammers" en provenance du Betis Séville en 2013.

Adrian remplace poste pour poste le Belge Simon Mignolet (31 ans) dans l'effectif des "Reds". Le club n'a pas précisé la durée du contrat du joueur.

"Je pense que c'est la solution parfaite pour nous, nous remplaçons le talent et l'expérience par une solution identique", a commenté l'entraîneur des champions d'Europe en titre, Jürgen Klopp.

Un peu plus tôt, le Club Bruges avait officialisé la signature pour cinq ans de Mignolet.

L'international belge (22 sélections) s'était engagé avec Sunderland en 2010 avant de poser ses valises à Anfield en 2013. Il a disputé 204 matches en six années avec les "Reds".