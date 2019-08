Divers sportifs

06/08/2019

Tournoi

Abderrahmane El Youssoufi



La première édition du tournoi Abderrahmane El Youssoufi, organisée en fin de semaine au terrain des Roches Noires à Casablanca, est revenue au TAS, club organisateur de cet évènement.

Devant un public nombreux et en présence du Moujahid Abderrahmane El Youssoufi, l’un des fondateurs du club du TAS, ce dernier a surclassé en finale l’équipe du Youssoufia de Berrechid par un à zéro, but d’Oussama El Mlioui à la 25ème minute de jeu.

A noter que le TAS devra organiser également le tournoi de Larbi Zaouli qui aura lieu au stade éponyme.



Stage de l’EN féminine



La sélection nationale féminine U20 de football a entamé lundi un stage de préparation à huis clos qui se poursuivra jusqu’à vendredi prochain, et ce en prévision de la 12ème édition des Jeux africains prévue du 17 au 31 août 2019 à Rabat.

Le tirage au sort du tournoi de football avait placé la sélection marocaine dans le groupe A qui comprend l’Algérie, la Guinée Equatoriale et le Mali.

A cet effet, l’entraîneuse de la sélection nationale, Lamia Boumehdi, a retenu vingt-quatre joueuses pour prendre part à ce stage.

Voici, par ailleurs, la liste des joueuses convoquées :

Chaimae Chaouni, Noura Mouadni, Oumayma El Amrani, Jihan Barchi et Sofia Bouftini (CAK), Zineb Redouani et Nassima Jawad (CRAH), Nouhaila Jami, Salma Tammar et Salma Stiten (FUS), Fadoua Salbi et Zineb El Arari (CSMM), Oumaima Soukki, Samah Kharouach et Oumayma Tayar (ARAFF), Imane Oussou (CASKH), Soukaina Wahbi et Zineb Erroudani (AEAFF), Khaoula Knia (AFAM), Ikram Benjaddi (CAYB), Fatima Ezzahrae Akif (ANJL), Fatma Ezzahrae Ouhssain (CMLFF), Douha Ahammou (ASDT) et Oumaima Heddiya (AMHS).