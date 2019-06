Divers sportifs

27/06/2019

Escrime



Le Marocain El Kord Houssam a remporté, mardi à Bamako, la médaille d’or à l’épée dans le cadre du 19è championnat d’Afrique d’escrime seniors qui se déroule, du 24 au 28 juin, dans la capitale malienne.

L’athlète marocain a été sacré après sa victoire contre l’Egyptien El Sahgir Ahmed (15/13).

L’autre Egyptien Mahmoud Mohsin a terminé troisième lors de cette compétition.

Organisé pour la première fois au Mali, ce championnat connaît la participation des pays suivants : Maroc, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Ile Maurice, Libye, Madagascar, Mali, Nigeria, Sénégal, Togo, Tunisie, Botswana, RDC, Afrique du Sud et Niger.



Cyclisme



Le cycliste sud-africain Basson Gustav a remporté, à Boujdour, la 9ème édition du Challenge international du Sahara marocain, organisée par la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Gustav a devancé au classement final le Turc Ozgur Butuhan, tandis que l'Allemand Keller Hermann a complété le podium, à l'issue des trois étapes de cette manifestation inscrite dans le calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI) Africa Tour.

Les cyclistes marocains Adil El Arbaoui et Youssef Bdadou ont occupé respectivement les 4ème et 5ème places.

Gustav s’est adjugé la 3ème étape (El Marsa-Boujdour 162 km), après avoir occupé la cinquième place lors de la 2ème étape (Laâyoune-Tarfaya 112km) et la troisième position à l'issue de la première (Boucraâ-Laâyoune 106 km) .

Ont pris part à cette édition, initiée en partenariat avec la Ligue du Sahara de cyclisme, les meilleurs cyclistes à l'échelle nationale, aux côtés de leurs concurrents en provenance d'Allemagne, de Turquie, d’Afrique du Sud, d’Espagne, de Norvège, du Portugal et de Mauritanie.



Trail



Le marathonien marocain Abdelhadi El Mouaziz a remporté dimanche la 11ème édition du Trail international des cèdres d’Ifrane, avec un chrono cumulé de 05h38mn07.

La deuxième place de ce Trail, qui a connu la participation de 415 coureurs, est revenue à Najim El Qady (05h44mn30), suivi de Hammou Mohamed Moudouji (05h46mn04). Chez les dames, la victoire est revenue à la Canadienne Valcourt Tracy, avec un chrono de 08h51mn06, devançant respectivement l’Espagnole Yolanda Quiros Jimenez (09h14mn06) et la Marocaine Fatima Zohra Ayach (09h16mn06).

Organisé du 21 au 23 juin par l’Association ‘’Sports et nature’’, présidée par Abdelkader El Mouaziz, vainqueur des marathons de Marrakech, Londres, New York et Sydney, le 11è Trail international des cèdres d’Ifrane a vu la participation de marathoniens de France, d’Espagne, du Canada, de Suisse, de Suède, des USA, de Belgique et du Maroc. Deux formules aux dénivelés variant entre 1.600 et 2.000 mètres ont été proposées aux traileurs (hommes et dames). Il s’agit d’une première formule en trois étapes de 34 km, 26 km et 22 km et d’une seconde à deux étapes de 26 km et 22 km.