Divers sportifs

08/06/2019

Volley-ball



Le tirage au sort de la 20ème édition du Championnat du monde U-21 de volley-ball (Bahreïn-2019), qui a eu lieu à Manama ce week-end, a placé le Maroc dans le groupe A, aux côtés du Bahreïn, pays hôte, de la Chine et du Porto Rico.

Le groupe B est composé, quant à lui, des équipes de Cuba, d'Argentine, d'Egypte et de la Corée du Sud, alors que le groupe C comprend la Tunisie, la Russie, l'Iran et la République tchèque.

La Pologne, le Brésil, le Canada et l'Italie évolueront dans le groupe D.

Le tournoi se déroulera du 18 au 27 juillet prochain.



Hand basket



La ville d'Agadir abritera, du 17 au 22 juin, la troisième édition du Championnat arabe de basket-ball en fauteuil roulant, annonce la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées.

Cette manifestation sportive, qui se tiendra sous l’égide de l'Union arabe des sports pour handicapés, sera marquée par la participation de l'Irak, du Koweït, de l'Egypte et de l'Algérie, indique un communiqué de la fédération.

Voici, par ailleurs, le programme de cette compétition :

17 juin

Algérie- Egypte

Maroc-Koweït

18 juin

Egypte-Irak

Algérie- Koweït

Irak-Maroc

19 juin

Koweït-Egypte

Irak-Algérie

Egypte-Maroc

20 juin

Koweït-Irak

Maroc- Algérie

21 juin

La première demi-finale : L'équipe qui occupera la première place contre celle classée quatrième. La deuxième demi-finale : L'équipe arrivée deuxième contre celle classée troisième.

22 juin

Match de classement et la finale.



Morocco Motorycle Tour



La première édition du ‘’Morocco Motorcyle Tour’’ (MMT) aura lieu du 8 au 16 juin, à l’initiative du Club ‘’Dada’s Bike’’, avec la participation de plusieurs dizaines de motocyclistes affiliés aux clubs nationaux de ce sport mécanique.

Placée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de motocyclisme, cette compétition, organisée en partenariat avec l’Union marocaine de motos tourisme et loisirs (UMMTL), prendra le départ ce samedi à partir de la ville de Dakhla pour s’achever le 16 courant à Casablanca.

Selon un communiqué des organisateurs, ce tour, le premier du genre au Maroc, vise à faire connaître les potentialités touristiques et les paysages naturels dont regorge le Royaume, à mettre en avant les valeurs d’unité et de solidarité qui caractérisent l’ensemble du territoire national, et à consacrer l’esprit de compétition sportive et de fair-play entre les mordus de ce sport. Ainsi, le MMT sillonnera plus d’une trentaine de villes à travers le Royaume, sur une distance de près de 5.000 km, répartie en 9 étapes avec comme point de départ la ville de Dakhla, en passant par Lâayoune, Tan Tan, Guelmim, Erfoud, Oujda, El Hoceima, Tétouan, Tanger, Fès, Ifrane, Khénifra, Béni Mellal, Marrakech et Agadir.