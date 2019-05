Divers sportifs

31/05/2019

Le Ballon de la CAN 2019



La Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 en Egypte.

Le design du ballon, conçu par Umbro spécialement pour cette compétition, est inspiré des couleurs du drapeau du pays organisateur, à savoir le noir, le rouge et le blanc.

La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019, la première organisée avec 24 sélections, se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte.



La liste de la Côte d’Ivoire



Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, a convoqué 27 joueurs pour le stage de préparation des Eléphants à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui débute le 21 juin prochain en Egypte.

Si la liste dévoilée connaît le retour de Wilfried Bony, Gervinho, auteur d’une bonne saison avec Parme en Serie A, avec 11 réalisations et 4 passes décisives en 30 matches disputés, n’y figure pas.

Malgré le plaidoyer de l'ex-capitaine Didier Drogba pour le retour en sélection de Gervinho, la performance de ce dernier n’a visiblement pas convaincu le sélectionneur ivoirien.

Les Eléphants seront en stage à Chantilly dans la région parisienne où ils affronteront les Comores (en remplacement de la Gambie) en match amical le 7 juin à Amiens à l’issue duquel le technicien ivoirien communiquera la liste définitive des 23 joueurs avant de s’envoler pour Abu Dhabi où l’équipe parachèvera sa préparation avec deux matches amicaux contre l’Ouganda et la Libye.

Logée dans le groupe D, la Côte d'Ivoire entrera en lice le 24 juin face à l'Afrique du Sud avant d'affronter le Maroc le 28 juin pour terminer la phase de groupe le 1er juillet face à la Namibie.

Voici, par ailleurs, la liste des 27 joueurs présélectionnés :

Gardiens de but : Gbohouo Sylvain (TP MAZEMBE), Badra Ali (FREE STATE Stars), Tapes Ira Eliezer (FC San Pedro) et Cissé Abdoul Karim (ASEC Mimosas)

Défenseurs : Bakayoko Mamadou (Red Star), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Bamba Abdoulaye (SCO Angers), Traoré Ismaël (SCO Angers), Kanon Wilfried (ADO La Haye), DéSimon (Slavia Prague) et Comara Cheick (Wydad Athletic Club)

Milieux de terrain: Kessié Franck (MILAN AC), Serey Dié (Neuchatel Xamax FCS), Gbamin Jean Philippe (Mayence 05), Séri Michaël (Fulham FC), Sangaré Ibrahim (Toulouse FC), Angban Victorien (FC Metz) et Diomandé Ismaël (Caen).

Attaquants : Jonathan Kodjia (Aston Villa FC), Max Gradel (FC Toulouse), Nicolas Pépé (Lille-Losc), Zaha Wilfried (Crystal Palace FC), Maxwell Cornet (Olympique Lyonnais), Assalé Roger (Young Boys FC), Bony Wilfried (Al Arabi Sport Club) et Yohan Boli (Saint-Trond).