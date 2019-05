Divers sportifs

30/05/2019

Xavi nouvel

entraîneur d'Al-Sadd



L'ex-joueur vedette du FC Barcelone, l'Espagnol Xavi Hernandez, a été nommé mardi entraîneur d'Al-Sadd, huit jours après avoir joué le dernier match de sa carrière de joueur sous les couleurs du club qatarien.

"Xavi Hernandez sera l'entraîneur principal d'Al-Sadd à compter du début de la prochaine saison", a annoncé le club récemment sacré champion du Qatar dans un communiqué. L'ex-milieu de terrain emblématique du FC Barcelone -- avec lequel il a été huit fois champion national et quatre fois vainqueur de la C1 -- et de l'Espagne (133 sélections), âgé de 39 ans, était arrivé à Al-Sadd en 2015 en tant que joueur.

Il succède au poste d'entraîneur au Portugais Jesualdo Ferreira, en fin de contrat.



Sané très cher pour le Bayern



Uli Hoeness, président du Bayern Munich, reconnaît qu'il sera "difficile" pour le club allemand de recruter l'attaquant de Manchester City Leroy Sané, pour des raisons financières. "Je n'ai pas encore de chiffre exact, mais je pense que financièrement ce sera très difficile", dit Hoeness, cité mercredi par le quotidien allemand Sport Bild.

La semaine dernière, Hoeness avait ouvertement admis le désir du Bayern de recruter l'ailier international allemand âgé de 23 ans. "Nous nous occupons de lui", avait-il dit.

L'intérêt du Bayern semblait alors rencontrer celui de Sané, qui se serait plaint de ne pas avoir suffisamment de temps de jeu à City.

Mais Sané est encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2021, et le champion d'Angleterre souhaiterait le prolonger. Sa valeur sur le marché est estimée à 100 millions d'euros (Transfermarkt.de).

Or, Hoeness a affirmé mi-mai que le club n'avait pas l'intention cette saison de franchir la barre des 80 millions d'euros, atteinte pour s'offrir Lucas Hernandez (Atletico Madrid) pour la saison prochaine.

Selon les médias allemands, le Bayern est par ailleurs en train de négocier le transfert du milieu de terrain du Real Madrid, Rodrigo, dont la clause de départ s'élèverait à 70 millions.