Divers sportifs

15/05/2019

CAN U23



Le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total U-23 Egypte 2019 a été reporté entre le 2 et le 10 septembre 2019, au lieu du 3 au 11 juin 2019 annoncé précédemment.

Cette décision fait suite à une recommandation du Comité exécutif de la CAF lors de sa dernière réunion du 11 avril 2019 au Caire en raison de la proximité des dates initiales avec la Coupe d'Afrique des Nations Total Egypte 2019 qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019.

Les matches sont les suivants :

*Afrique du Sud - Zimbabwe

*Zambie - Congo

*Ghana - Algérie

*Cameroun - Tunisie

*Côte d’Ivoire - Guinée

*Soudan - Nigeria

*Maroc - Mali

Les sept vainqueurs rejoindront l’Egypte, pays organisateur, pour le tournoi final du 8 au 22 novembre 2019. Les trois premiers de la CAN TOTAL U-23 représenteront le continent africain aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020.



Sanctions clémentes

pour le CSS



La Confédération africaine de football (CAF) a décidé, lundi, de suspendre les joueurs du CS Sfaxien Wassim Hnid, Houssem Dagdoug et Aymen Herzi pour quatre matches des compétitions africaines dont un avec sursis, et ce suite aux évènements survenus lors du match face à la RS Berkane, comptant pour les demi-finales retour de la Coupe de la CAF. La CAF a également infligé au club sfaxien une amende de 40 mille dollars, à régler dans un délai de 60 jours, et six matches d'interdiction de banc pour l'entraîneur adjoint Mahmoud Masmoudi et l'accompagnateur de l'équipe Karim Ghorbel.

Le CS Sfaxien a été éliminé des demi-finales de la Coupe de la CAF après sa défaite face à la Renaissance de Berkane (0-3) en demi-finale retour (aller 2-0).



Mondiaux de

taekwondo



La sélection nationale de taekwondo participe au championnat du monde, organisé du 13 au 19 courant à Manchester (Royaume-Uni). La Fédération Royale marocaine de taekwondo a indiqué lundi dans un communiqué que le Maroc sera représenté à cet événement par deux équipes féminine et masculine de 15 membres, soit un record de participation.

L'équipe féminine est composée de Safia Saleh (-63 kg), médaillée d'argent aux Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine, ainsi que Soukaina Esaheb (-46 kg), Rabab Ouhadi (-49 kg), Oumaima Bouchetti (-53 kg), Nada Laaraj (-57 kg) et Ouiam Dislam (+73 kg).

L'équipe masculine est composée d'Amine El Hermadi (-54 kg), Omar Lekhal (-58 kg), Abdelbaset Wasfi (-63 kg), Faissal Saidi (-68 kg), Soufiane Elasbi (-74 kg), Achraf Mahboubi (-80 kg), Hamza Bibsi (-87 kg), et Ayoub Elbassel (+87 kg). Par ailleurs, le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, Idriss Hilali prend part aux travaux de l'Assemblée générale de l'Union internationale de taekwondo, tenue parallèlement à ces championnats du monde.