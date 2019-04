Divers sportifs

27/04/2019

Beach-volley



Les sélections marocaines féminine et masculine de beach-volley se sont qualifiées pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des nations seniors, qui se déroule dans la capitale nigériane Abuja.

Chez les messieurs, le Maroc a terminé le 1er tour en tête de sa poule après trois victoires face à l'Egypte (21-17, 21-17) ce jeudi, au Rwanda (21-7, 21-7) mercredi et à l'Algérie (21-14, 21-14) mardi.

Côté dames, les volleyeuses marocaines se sont imposées face au Soudan (21-9, 21-10) et à la Sierra Leone (21-11, 21-13), bouclant le premier tour à la première place de la poule C, avec trois victoires en autant de rencontres, dont celle contre le Botswana, mardi.

Douze pays participent à cette édition, qui prend fin ce samedi, à savoir le Maroc, l'Ouganda, le Rwanda, la Gambie, le Bénin, le Nigeria, le Soudan, l'Ile Maurice, le Niger, la Côte d'Ivoire, l'Egypte et le Mozambique.



Eco-Trail



L'Association "Trail Maroc" organisera, ce week-end, le deuxième Eco-Trail d’Amizmiz sous le signe de l’écologie et du développement durable. Pour cette édition 2019, le Trail propose une combinaison voyage et course à pied, selon "un programme concocté avec passion, dans l’objectif de faire vivre aux amoureux de ce genre de courses des moments inoubliables", indique un communiqué des organisateurs.

Ainsi, les runners ont rendez-vous avec quatre courses disputées dans les montagnes de l’Atlas dans la région d’Amizmiz, souligne l'Association "Trail Maroc", précisant qu'il s'agit d'un 9 km ouvert à tous les amateurs de la randonnée en montagne et d'une épreuve de 21 km pour les athlètes les plus aguerris.

Enfin, les top runners se mesureront dans un 29 km qui enchaîne parcours en forêt et pistes à flanc de canyons, alors que les plus coriaces, au mental d'acier, iront chercher le dénivelé et l'endurance avec un 66 m et 3600 de dénivelé, fait savoir la même source. Tout le monde aura sa course à pied, dans les contrées idylliques aux terrains variés, tantôt aériens, tantôt boisés, tantôt bucoliques, roulants ou escarpés, indique le communiqué.