Divers sportifs

24/04/2019

Mise à jour

du championnat



Deux matches comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro1, sont programmés aujourd’hui à partir de 16 heures.

Le premier opposera au stade Père Jégo à Casablanca le Raja au HUSA (17ème journée), alors que le second mettra aux prises au stade municipal de Berkane la RSB et le CAYB (24ème journée).

Il y a lieu de signaler que le championnat se poursuit le week-end et lundi prochains pour le compte de la 26ème journée et le programme se décline comme suit : samedi : CRA-MCO (16h00), OCK-OCS (16h00) et DHJ-MAT (18h00) ; dimanche : Raja-FUS (16h00) et IRT-CAYB (18h00) ; lundi : HUSA-RCOZ (20h00).

A noter que cette journée sera amputée des rencontres ASFAR-WAC et RSB-KACM, reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement en fin de semaine des Casablancais et des Berkanis en compétitions africaines.



GP S.M le Roi

Mohammed VI

de saut d’obstacles



Le cavalier Zacaria Boubouh a remporté, dimanche à la carrière Hipica à Tétouan, le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d’obstacles, organisé du 19 au 21 avril par la Garde Royale sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Le cavalier, montant Sahel Villa Rose, a parcouru le circuit en 77 sec 51/100, suivi de Mohamed Azoum (Luke Lugar), auteur d'un chrono de 87 sec 67/100 avec 1 point de pénalité.

La troisième place est revenue au cavalier Ghali Chaoui, montant Valence ONE, qui a terminé en 81 sec 79/100 mais avec 4 points de pénalité, devant Farid Amanzar (Arosina), qui a bouclé le circuit en 83:43 et avec 4 points de pénalité.

Le prix a été remis par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Cette prestigieuse compétition, dont le coup d’envoi a été donné vendredi, a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres.



Championnat arabe

de taekwondo



La sélection nationale marocaine (messieurs) a remporté la première place lors du 11è Championnat arabe de taekwondo, organisé récemment à Laâyoune par la Fédération Royale marocaine de taekwondo.

Les taekwondoïstes marocains ont ainsi décroché sept médailles (3 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze), devançant les Egyptiens qui se sont adjugé 5 médailles (1 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze) et les Saoudiens, détenteurs de deux médailles d'or.

Côté dames, la sélection égyptienne a remporté la première place suivie de la sélection marocaine, alors que les Saoudiennes ont occupé la troisième marche du podium.

Cette manifestation sportive a connu la participation de plus de 100 taekwondoïstes représentant 11 pays arabes, inscrits à la Fédération internationale de taekwondo.

Au terme de cette édition, il a été procédé à la remise des trophées et médailles aux vainqueurs outre des hommages rendus à des figures de la scène sportive locale.