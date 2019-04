Divers sportifs

18/04/2019

AG constitutive de l'Union des associations et supporters des clubs



L'Assemblée générale constitutive de l'Union des associations et supporters des clubs marocains, a été tenue, dimanche à Marrakech, en présence des présidents et représentants d'une trentaine d'associations de supporters de plusieurs équipes de première et deuxième divisions.

Cette Union s'assigne notamment pour objectifs de contribuer à la promotion de la chose sportive et du développement social et culturel dans ses différents aspects en vue de favoriser le rayonnement du sport national, diffuser les valeurs de fair-play, rejeter le fanatisme et d'oeuvrer avec le concours des associations membres à mieux encadrer les supporters des équipes.

Cette nouvelle structure vise aussi à sensibiliser le public quant à la nécessité de lutter contre le hooliganisme à travers l'organisation de rencontres de communication, de voyages pour supporter et soutenir les équipes nationales, ainsi qu'à former des cadres dans toutes les disciplines sportives avec l'appui des départements concernés et à contribuer à la mise en lumière du rôle de l'approche genre dans le développement du sport et à la conclusion de partenariats et de conventions inhérentes aux domaines sportif et éducatif.

Les travaux de cette Assemblée générale constitutive ont été marqués par l'examen et l'adoption, à l'unanimité, du statut de l'Union, ainsi que par l'élection du président de l'Association sportive du Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM), Hicham Samed, président de l'Union des associations et supporters des clubs marocains.



Meeting d'athlétisme pour personnes

handicapées



La 4ème édition du Meeting international d’athlétisme réunira 330 champions, dont plusieurs recordmans et champions du monde représentant 33 pays, ont fait savoir les organisateurs, mardi à Rabat.

Lors de la conférence de presse de présentation de cet événement, initié par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, et dont les compétitions se dérouleront du 25 au 27 avril au Grand stade de Marrakech, les organisateurs ont indiqué que le Meeting international d’athlétisme constitue une occasion aussi bien pour les athlètes marocains, que pour ceux venus d’autres pays du continent, pour valider leur billet pour les championnats du monde-2019 à Dubaï et aux Jeux paralympiques Tokyo-2020.

Outre le Maroc, cette 4è édition, organisée sous l’égide du Comité paralympique international, connaîtra la participation des pays Cameroun, Burundi, Congo, RD Congo, Ouganda, Côte d’Ivoire, Kenya, république Centrafricaine, Mali, Togo, Algérie, Tunisie, Libye, Kazakhstan, Inde, Iraq, Egypte, Ethiopie, Madagascar, Malawi, Namibie, Pakistan, Île Maurice, Rwanda, Sénégal, Grèce, Japon, Hongrie, Bahreïn, Oman, République Tchèque et Arabie Saoudite.

Cette édition sera également marquée par des formations encadrées par des experts de l’IPC athletics, au profit des athlètes filles et des dirigeants africains.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées a émis le souhait de "voir prochainement ce meeting intégrer le Grand Prix".