Divers sportifs

09/04/2019

Championnat D2



Voici les résultats de la 27ème journée de Botola Maroc Telecom D2 de football, disputée ce dimanche :

CJBG-CAK : 0-1

CRS-JSM : 2-0

MAS-JSKT : 1-1

OD-RCAZ : 1-0

RBM-RAC : 1-1

USK-ASS : 2-2

WST-WAF: 2-2



Classement

1-RCAZ : 50 pts

2-RBM : 44 pts

3-MAS : 43 pts

4-KAC: 41 pts

OD: 41 pts

6-WST: 40 pts

7-RAC: 36 pts

8-IZK: 33 pts

CAK: 33 pts

10-CJBG: 31 pts

CRS: 31 pts

USK: 31 pts

13-ASS : 29 pts

WAF : 29 pts

15-JSM: 27 pts

16-JSKT: 21 pts



Couac de l’EN

féminine



La sélection nationale féminine de football a été éliminée aux qualifications du tournoi olympique des Jeux de Tokyo-2020, après son match nul face à son homologue malienne (2-2), dimanche au stade Boubker Ammar de Salé, en match retour du 1er tour (zone Afrique).

Ibtissam Jraidi a inscrit un doublé en faveur de l'équipe nationale (24è, 82è). Diarra Salimata a marqué la première réalisation des visiteuses en deuxième période (68è, sp) avant que Diarra Aguessia (90è) n'aggrave le score. Ce nul élimine les Lionnes de l'Atlas, battues en match aller par 3 buts à 1, à Bamako.



CAN U17



L'équipe nationale marocaine U17 s'est envolée dimanche dernier pour la Tanzanie pour disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) organisée du 14 au 28 avril 2019.

Lors de cette édition, les Lionceaux de l'Atlas évolueront dans la poule B qui comprend le Sénégal, le Cameroun et la Guinée.

Voici le programme des matchs du 1er tour de l'EN:

Lundi 15 avril 2019: Maroc-Sénégal au Stade de Chamazi à Mbagala.

Jeudi 18 avril 2019: Cameroun - Maroc au Stade Chamazi à Mbagala.

Dimanche 21 avril 2019: Guinée - Maroc au Stade Chamazi à Mbagala.



Coupe Davis



Le Maroc s'est incliné, samedi, face à la Lituanie (2-3), au terme du 5ème et dernier match comptant pour le groupe II (zone Europe-Afrique) de la Coupe Davis, disputé sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech.

Le tennisman lituanien Laurynas Grigelis a scellé le sort de cette rencontre en faveur de son pays suite à sa victoire face à Amine Ahouda en deux sets (6-4/6-2).