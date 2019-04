Divers sportifs

06/04/2019

Championnat D1…



Le championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, se poursuivra ce week-end et lundi avec la programmation des rencontres comptant pour la 24ème journée.

A noter que cette journée sera amputée de deux matches à savoir HUSA-WAC et RSB-CAYB en raison de l’engament des clubs casablancais, gadiri et berkani en compétitions africaines.

Ci-dessous le programme des matches avec arbitres

Samedi

16h00 : MAT-MCO au stade Saniet Rmel à Tétouan (Noureddine Jaafari)

20h00 : DHJ-RCOZ au stade El Abdi à El Jadioda (Hicham Tiyazi)

Dimanche

16h00 : CRA-FUS au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima (Mustapha Kechaf)

16h00 : RCA-OCS au stade Père Jégo à Casablanca (Taoufiq Gourar)

18h00 : OCK-IRT au Complexe OCP à Khouribga (Mohamed Nheyeh)

Lundi

19h00 : ASFAR-KACM au Complexe Moulay Abdellah à Rabat (Jalal Jiyed)



… D2



Ci-dessous le programme des rencontres (avec arbitres) comptant pour la 27ème journée du championnat national de football D2 prévue ce dimanche à 16h00 :

CJBG-CAK au terrain municipal à Kalaa Sraghna (Essaadi El Hanafi)

CRS-JSM au terrain Errazi à Berrechid (Yassine Bouslim)

IZK-KAC au terrain 18 Novembre à Khémisset (Youssef Haraoui)

MAS-JSKT au Complexe sportif de Fès (Abdelaziz Lamsalek)

OD-RCAZ au terrain Ahmed Fana à Dchira (Jamal Belbasri)

RBM-RAC au stade d’honneur à Béni Mellal (Reddad Daki)

USK-ASS au terrain municipal à Machraa Belaksiri (Hassan Rahmani)

WST-WAF au terrain municipal à Témara (Abdelouahed Fatihi)



Classement FIFA



La sélection nationale de football a perdu deux places au classement mensuel mondial de la FIFA", publié jeudi par l'instance internationale, pointant désormais à la 45è position avec un total de 1.429 points.

Au niveau continental, le Maroc occupe la 4è place derrière le Sénégal (1.515 pts), la Tunisie (1.491 pts) et le Nigeria (1.435 pts). Les Lions de l'Atlas devancent le Cameroun (54è), l'Egypte (57è), la Côte d'Ivoire (65è) et l'Algérie (70è).

Au sommet de la hiérarchie mondiale, les Diables Rouges de la Belgique (1737 pts) conservent leur première place devant les Français (1734 pts), alors que le Brésil complète le podium. Par rapport au dernier classement, l'Angleterre (4è) et l’Uruguay (6è) gagnent une place au détriment de la Croatie, finaliste du Mondial, et du Portugal, champion d’Europe en titre.