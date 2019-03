Divers sportifs

30/03/2019

L’élan du WAC stoppé à El Jadida



Le Wydad de Casablanca et le Difaâ El Jadida se sont quittés sur un nul (1-1), jeudi en match de la 22è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Stade El Abdi.

Leaders en force, les Rouge et Blanc vont ouvrir le score par Michael Babatunde, juste après le coup de sifflet du début de la rencontre. Les locaux vont attendre la 68è minute du jeu pour égaliser par le biais de Saimon Msuva. Ce nul n'a pas de conséquences lourdes pour le WAC qui s’installe largement en tête avec 49 points, seize unités devant l’IRT et le HUSA, deuxièmes ex-aequo.

Le DHJ rejoint l’OCK à la 10è position avec 26 points.



27ème manche du championnat D2



Le championnat de seconde division de football, Botola Pro Maroc Telecom D2, se poursuivra ce samedi à partir de 16 heures pour le compte de la 27ème journée, selon le programme qui suit :

CJBG-CAK au terrain municipal à Kalaa Sraghna

CRS-JSM au terrain Errazi à Berrechid

IZK-KAC au terrain 18 Novembre à Khémisset

MAS-JSKT au Complexe sportif de Fès

OD-RCAZ au terrain Ahmed Fana à Dcheira

RBM-RAC au stade d’honneur à Béni Mellal

USK-ASS au terrain municipal à Machraa Belaksiri

WST-WAF au terrain municipal à Témara



Epreuve malienne pour l’EN féminine



La sélection nationale féminine sénior de football affrontera, le 3 avril prochain à Bamako, son homologue malienne pour le compte du premier tour des éliminatoires africaines pour les prochains Jeux olympiques (Tokyo-2020). Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a fait savoir que le match retour aura lieu quatre jours plus tard au stade Boubker Ammar de Salé. A cet effet, l’entraîneur de la sélection féminine marocaine, Karim Benchrifa a fait appel à vingt-quatre joueuses :

Er Rmichi Khadija, Rabbah Aziza, Fadil Naima, Badri Najat, Ait El Haj Hanane, Jraidi Ibtissam, Tagnaout, Mssoudy Sanaa, Benzina Nouhaila, Chhiri Ghizlane, Boukhami Siham, Chebbak Ghizlane, Hamrtouba Salwa et Dahmos Fatima-Zahra (AS FAR), Zouhair Assia (CAK), Abdelahad Imane (ASDCT), Khirou Hayat (CMLFF), Banouk (Ansa) Redouani Zineb, Idrissi Chaimae, Hady Soumia et Mahy Kawtar (CRAH), Hajri Meryem (Sporting (Huelva/ESP) et Elodie Nekkach (Dijon F. Côté D'or/FRA)



Futsal : Double confrontation Maroc-Belgique



L'équipe nationale de football en salle (futsal) disputera deux matchs amicaux face à son homologue belge, les 8 et 10 avril prochain, indique la Fédération Royale marocaine de football dans un communiqué.

Cette double confrontation se déroulera dans la cadre d'un stage de préparation à huis clos prévu du 4 au 12 avril à la salle Taib Bekkali à Tétouan, précise la Fédération.

A cet effet, l’entraîneur de l’équipe nationale, Hicham Deguig, a convoqué dix-huit joueurs, dont voici la liste : Knia Saad, Mazrai Youssef et Fati Abdellatif (Fath Settat), Mohamed Jaouad, Bakkali Bilal et El Mesrar Soufiane (Montpelier Méditerranée France), Elkhayari Reda (Ville haute Kénitra), Bouhcain Omar et Raiss Driss (Ajax Tanger), Akaazoun Nabil (FC Marlene, Pays-Bas), El Ayane Anas (Linx Latina Calcio A 5 Italie), Nbia Abdelkarim, Maaroufi Allal et Hamdani Sami (Athletico Kénitra), El Assas Younes (Kacs), El Bsahi Jamal (Asfa), Ouandouri Ayoub (Acdk) et Kaouiri Zakaria (Clkk).