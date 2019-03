Divers sportifs

28/03/2019

Mondiaux de

cross-country

Le Maroc prendra part, samedi prochain à Aarhus (Danemark), aux 43èmes Championnats du monde de cross country, dans trois catégories : juniors filles, juniors garçons et relai mixte.

Outre des athlètes expérimentés comme Abdelati Iguider, Rababe Arafi et Soufian El Bakkali, les couleurs nationales seront défendues par plusieurs jeunes athlètes, indique la Fédération Royale marocaine d'athlétisme sur son site Internet.

Ainsi, l’équipe des juniors garçons est composée de Elazzouzi Houssam, Akkaoui Mustapha, Bouassel Abderrafia, Latam Abdellah et Laghrissi Othmen. Chez les juniors filles, le Maroc sera représenté par Hennou Youssra, Himi Lamyae, Goulamzi Hasnae, Ahettiou Houda, Azrour Meryem et Tiskart Hasnae. L’équipe du relais mixte comprend, elle, Arafi Rababe, Farkoussi Kaoutar, Iguider Abdelaati et El Bakkali Soufiane .



Championnat

arabe de boxe

La sélection marocaine de boxe seniors a remporté six médailles, dont une en or, lors de la 3ème édition du Championnat arabe qui s'est déroulée la semaine dernière à Khartoum (Soudan).

La médaille d’or a été décrochée par Hamza Rabii (64 kg), alors que son compatriote Reda Adrar a remporté l'argent chez les 60 kg.

Imad Azouri (52kg), El Mehdi Jmari (56 kg), Soufiane Taachi (69kg) et Ayoub Maani (81 kg) se sont adjugé, quant à eux, quatre médailles de bronze.

Outre le Maroc, cette édition a connu la participation du Qatar, de la Libye, de la Syrie, de l’Algérie, de la Palestine et du Soudan. La délégation marocaine comprenait l'entraîneur national, Bendaoud Karassi et le directeur technique national, Mounir Barbouchi.



Tournoi universitaire

de tennis de table

La cinquième édition du Tournoi national universitaire de tennis de table se tiendra du 29 au 31 mars au Complexe sportif universitaire de Meknès. Une centaine d’étudiants de différentes universités nationales participeront à cette compétition, organisée par la Ligue régionale du sport universitaire relevant de l’Université Moulay Ismail (UMI), en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport universitaire et le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet événement sportif se veut une opportunité de stimuler l’esprit de compétitivité, de revivifier les défis entre les étudiants et d’élargir les champs de la pratique sportive dans le milieu universitaire, indique l’UMI dans un communiqué. Pour cette cinquième édition, trois épreuves ont été retenues : simple dame, simple homme et double mixte. Elles se dérouleront selon les règles de jeu appliquées par la Fédération royale marocaine de tennis de table.

Des prix, trophées et médailles seront remis aux vainqueurs au terme de ce tournoi.