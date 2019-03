Divers sportifs

23/03/2019

Championnat D2



Le championnat de seconde division de football se poursuivra ce samedi à partir de 15 heures pour le compte de la 25ème journée. Voici, par ailleurs, le programme des matches avec arbitres :

CJBG-RAC (Taoufik Gourar)

CRS-WAF (Reddad Daki)

IZK-CAK (Mohamed Belloute)

JSKT-RCAZ (Samir Guezzaz)

MAS-KAC (Mostafa Kechchaf)

OD-ASS (Mohamed El Allam)

USK-JSM (Mohamed Nheyeh)

WST-RBM (Jalal Jiyed)



Handisport



Le Maroc a décroché 47 médailles, dont 12 en or, 13 en argent et 22 de bronze, lors de la 15ème édition des Jeux mondiaux d'été - Special Olympics - qui a pris fin jeudi soir à Abu Dhabi.

Placés sous le thème "Rencontrez les déterminés", les Jeux mondiaux d'été Special Olympics – Abu Dhabi 2019 ont réuni quelque 7500 athlètes représentant 192 pays dans 24 disciplines sportives. Les 40 athlètes de la délégation marocaine ont concouru dans 11 disciplines.



Jeux de la santé



La quatrième édition des Jeux de la santé s'est ouverte, jeudi à Meknès, sous le thème ''Cœur et sport’’, et ce avec la participation de professionnels marocains et étrangers.

Initiée par l’association éponyme sous l’égide du ministère de la Santé, cette manifestation sportive est ouverte aux membres des professions médicales, toutes spécialités confondues, et porte sur plusieurs disciplines, à savoir le football, l’athlétisme, la natation, la pétanque, le beach-volley, le tir à l’arc, le tennis, les échecs le golf et le judo.