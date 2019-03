Divers sportifs

22/03/2019

Di Maria absent contre le Maroc



Angel Di Maria va repousser son retour en sélection argentine: l'ailier du Paris SG, qui souffre d'une blessure à une cuisse, a déclaré forfait pour le rassemblement de l'Albiceleste, a annoncé mercredi l'équipe nationale sur Twitter.

Le milieu âgé de 31 ans, qui n'avait plus joué depuis le Mondial-2018 mais a été rappelé pour les amicaux contre le Venezuela dimanche et le Maroc quatre jours plus tard, "a souffert aujourd'hui (mercredi) d'une lésion musculaire au quadriceps gauche" et "sera libéré" du groupe, précise l'Albiceleste.

L'équipe d'Argentine retrouve en revanche Lionel Messi pour la première fois depuis l'élimination en Russie contre la France en 8e du Mondial (4-3).



C1 : Un Horoya à la portée du WAC

C2 : Tirage au sort facile pour la RSB et compliqué pour le HUSA



Le Wydad de Casablanca, représentant du Maroc en Ligue des champions d'Afrique, a hérité du club guinéen de Horoya Conakry à l'issue du tirage au sort des quarts de finale de la compétition continentale qui s'est déroulé mercredi au Caire.

Le tirage au sort a donné lieu à une confrontation maghrébine entre le CS Constantine (Algérie) et l'Espérance sportive de Tunis, tandis qu'Al Ahly (Egypte), vice champion des deux dernières éditions, sera opposé à Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

La quatrième rencontre des quarts mettra aux prises le TP Mazembe (RD Congo) et Simba SC (Tanzanie).

Les matches aller sont prévus les 5 et 6 avril prochain, alors que le retour se jouera les 12 et 13 du même mois.

Les Rouges, vainqueurs du trophée en 1992 et 2017, joueront le match aller à l'extérieur.

La première demi-finale opposera le vainqueur du match Wydad-Horoya Conakry à celui du quart Al Ahly-Sundowns, alors que la seconde demi-finale se jouera entre le vainqueur du match CS Constantine-Espérance de Tunis et celui de TP Mazembe-Simba.

Par ailleurs, le Hassania d'Agadir et la Renaissance sportive de Berkane (RSB) affronteront respectivement les Egyptiens du Zamalek et les Kényans de Gor Mahia, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine.

Les matches aller auront lieu le 7 avril prochain tandis que le retour se jouera le 14 du même mois.

Au match aller, le Hassania d'Agadir évoluera à domicile au moment où la Renaissance sportive de Berkane jouera en déplacement.



Les U23 défaits à Kinshasa

L’EN pourrait gagner sur tapis vert



L'équipe nationale des moins de 23 ans (U23) de football a été battue 2-0 par son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC), mercredi à Kinshasa, pour le compte du 2è tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019).

Les deux réalisations des locaux ont été inscrites par Muleka Jackson, auteur d'un doublé (41è, 66è).

Le match retour aura lieu le 24 mars à Rabat.

Les phases finales de la CAN-2019 des U23 se tiendront en novembre prochain en Egypte.

Il convient de signaler que ce match perdu devant la RDC pourrait être gagné sur tapis vert au cas où la réserve présentée par la délégation marocaine serait acceptée par la CAF. Il s’agit, en effet, du cas de l’international congolais Zola qui a dépassé l’âge olympique (+23 ans) comme l’atteste un document émanant de son club, le TP Mazembe, indiquant que le joueur en question est né en février 1996 et non février 1997.