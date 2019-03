Divers sportifs

19/03/2019

Championnat D1



Le Mouloudia d’Oujda et le Rapide Oued Zem ont fait match nul (0-0), dimanche lors de la 22è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Suite à ce nul, le MCO rejoint le Raja de Casablanca à la 3è place avec 31 points, alors que le RCOZ (24 pts) occupe la 12è place, aux côtés du FUS de Rabat.



Course de

Bouskoura



Une épreuve de six kilomètres de course et de marche a été organisée, samedi à Bouskoura, en l’honneur des femmes, sous le slogan "Courir et marcher pour la santé".

Cette activité sportive, organisée par le club Kahrama-Californie (Casablanca), a connu une participation massive de femmes de tous les âges et de toutes les catégories sociales.

La 6ème course de Bouskoura, qui s’est déroulée sur un splendide site écologique, est devenue une tradition annuelle alliant fun et sport, ainsi qu’un hymne à la femme qui s’est imposée comme un acteur central de la vie sociale du processus de développement au Maroc, a expliqué Mme Aicha Amiri, membre du comité d’organisation.

L’invitée d’honneur de cette édition était la championne nationale du sport automobile Hind Abatourab, à qui on a rendu hommage en tant que symbole de la femme distinguée ayant su surmonter les difficultés pour s’offrir une place dans une discipline monopolisée par les hommes, a-t-elle ajouté.

A la fin de la course, le président du club Kahrama-Californie, Amine Khalili, a procédé à la remise de prix symboliques aux participantes ayant occupé les trois premières places.