Divers sportifs

16/03/2019

Programme de préparation de l’EN



En préparation du match officiel Malawi - Maroc prévu le vendredi 22 mars; pour le compte de la 6ème et dernière journée (groupe B) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Total Egypte 2019 et le match amical face à l’Argentine qui se jouera le mardi 26 mars au Grand stade de Tanger le sélectionneur national, Hervé Renard, a fixé le programme suivant:



Lundi 18 mars

16h00 : séance d’entraînement à huis clos au terrain annexe du complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Mardi 19 mars

10h30 : séance d’entraînement à huis clos au terrain annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

16h30 : séance d’entraînement ouverte à la presse (15 minutes) au terrain annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Mercredi 20 mars

10h00 : séance d’entraînement à huis clos au terrain annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Après-midi : départ pour le Malawi

Jeudi 21 mars

15h00 (heure du Malawi) : séance d’entraînement ouverte à la presse au stade National de Bingu à Lilongwe capitale du Malawi.

Vendredi 22 mars

15h00 (H.L soit 14h00 heure du Maroc) : Malawi vs Maroc au stade National de Bingu à Lilongwe.

N.B : retour au Maroc directement après le match

Samedi 23 mars

17h00 : séance d’entraînement à huis clos au terrain annexe du Grand stade de Tanger.

Dimanche 24 mars

16h30 : séance d’entraînement à huis clos au terrain annexe du Grand stade de Tanger.

Lundi 25 mars

15h30 : point de presse du sélectionneur national Hervé Renard à la salle des conférences du Grand stade de Tanger.

16h00 : point de presse avec deux joueurs de l’équipe nationale, à la salle des conférences du Grand stade de Tanger.

16h30 : séance d’entraînement ouverte à la presse au Grand stade de Tanger.

Mardi 26 mars

20h00 : Maroc vs Argentine au Grand Stade de Tanger.

A rappeler que Hervé Renard avait convoqué 33 joueurs pour ces deux matches.

Sur lesdits 33 joueurs, 18 feront le déplacement au Malawi alors que 15 resteront au Maroc pour préparer le match face à l’Argentine (deux séances à huis clos les 21 et 22 mars après-midi au terrain annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat).

Après le retour du Malawi, 23 joueurs seront désignés pour affronter l’Argentine.



Tournoi UNAF U15

La sélection nationale marocaine des moins de 15 ans (U15) participera au tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) prévu du 18 au 25 mars courant à Oran en Algérie.

A cet effet, le directeur technique national, Nasser Larguet, a fait appel à 21 joueurs pour disputer ce tournoi.

En voici la liste: Youssef Charouk, Omar Sadik, Younes Akharraz, Yassine Khalifi, Amine Es-Sabah, Hassan Aqboub, Walid Hasbi et Mouad Dahak (Académie Mohammed VI de football), Salahedine Allam et Abdessamad Ammal (ASFAR), Salam Chaouma, Oussama Daly et Taha Redouane (FUS), Mohamed Es-Sahel, Akram Eddaoudi et Taha Benali (MAT), Sidelghali Zouine et Oussama Jiri (RCA), Saad Chammach, Ahmed Moustaghfir et Hatim Siouah (WAC).