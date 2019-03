Divers sportifs

14/03/2019



Championnat D1



La Ligue nationale de football professionnel a communiqué le programme des matches comptant pour la 22ème journée de la Botola Pro D1 Maroc Telecom.

Le bal sera ouvert samedi à 15 heures par le match qui opposera le CRA à l’OCS, suivi à 19 heures par la rencontre MAT-FUS. Dimanche, deux matchs sont prévus, à savoir MCO-RCOZ (16h00) et OCK-CAYB (19h00), alors que les matches opposant le DHJ au WAC et le HUSA au KACM ont été ajournés au mercredi 27 mars.

Pour ce qui est des matches RCA-IRT et ASFAR-RSB, leurs dates n’ont pas encore été arrêtées.



Meliani à la rescousse

du KACM



Le Kawkab de Marrakech vient de s’attacher les services de l’entraîneur Jawad Meliani. Celui-ci succède à Azzedine Bennis, directeur technique du club, qui a préféré jeter l’éponge après avoir coaché le club lors de deux matches sanctionnés par des issues de parité.

Pour rappel, le KACM avait entamé la saison avec Faouzi Jamal comme entraîneur, remplacé par la suite par Aziz El Amri.

Le club marrakchi occupe après 21 journées en championnat la dernière place du classement avec un total de 19 points.



Rallye du corps

diplomatique



L’équipage composé de l’ambassadeur allemand M. Goetz Schmidt et de son épouse Mme Sabine Bloch Schmidt a remporté la 15ème édition du Rallye national du corps diplomatique, organisée du 8 au 10 mars par l’Union automobile club du Maroc.

Au classement, M. Goetz Schmidt et Mme Bloch Schmidt ont devancé, dans la catégorie des ambassadeurs, l’équipage finlandais composé de Mme Anne Vasara et M. Michel Loddo, alors que M. Maksim Ganzei et Mme Anna Shuvaev, qui représentent la Russie, ont décroché la 3è place.

Dans l’épreuve des diplomates, la victoire est revenue à l’équipage belge composé de M. Eddy Greif et Mme Evelyn Shoutteet, suivi des Italiens M. Roberto Bottazzi Schenone et Mme Francesca. Un autre équipage belge formé par Mme Ann Dubois et M. Wim Robberecht s’est classé troisième.

La 15è édition de ce Rallye a été organisée en l'honneur du Royaume de Belgique, a connu la participation de la Russie, la France, la Suisse, la Hongrie, la Pologne, la Finlande, l’Allemagne, la Belgique, le Nigeria, la Norvège, l’Autriche, la Croatie, le Chili, la Grèce, les USA, l’Italie, le Portugal et l’Ukraine et a sillonné les plus beaux paysages de la région du Moyen Atlas, en l’occurrence Ifrane, El Hajeb et Missour.