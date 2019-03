Divers sportifs

11/03/2019



Championnat D2



Résultat

CJBG-RBM : 0-1

IZK-RAC : 0-0

JSKT-ASS : 1-2

MAS-CAK : 1-1

OD-JSM : 2-0

RCAZ-KAC : 0-1

USK-WAF : 3-0

WST-CRS : 1-0

Classement

1-RCAZ : 46 pts

2-RBM : 38 pts

3-MAS : 36 pts

KAC : 36 pts

5-WST : 34 pts

6-RAC: 31 pts

OD: 31 pts

8-CAK: 29 pts

9-IZK: 28 pts

ASS: 28 pts

11-CRS: 27 pts

12-CJBG: 25 pts

USK: 25 pts

14-WAF: 23 pts

JSM: 23 pts

16-JSKT: 18 pts





Tennis de table



La candidature du Maroc pour accueillir le Championnat du monde 2021 de tennis de table bénéficie d’un soutien international, notamment de la part des fédérations arabe, africaine et asiatique, a affirmé, vendredi à Agadir, le président de la Fédération Royale marocaine de tennis de table (FRMTT), Monqid El Hajji.

Lors d’une conférence de presse, tenue en présence, entre autres, des présidents des fédérations arabe et asiatique et du vice-président de la Fédération internationale de tennis de table, le Qatari Khalil Al-Mohannadi, M. El Hajji a souligné que le dossier marocain, concurrencé par la candidature des Etats-Unis, bénéficie aussi de l’appui de certains pays européens, qui préfèrent organiser cette manifestation sportive au Maroc (Agadir) en raison de la proximité géographique.

M. El Hajji a aussi mis l’accent sur sa rencontre avec le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, durant laquelle ce dernier «a exprimé la disposition des autorités de la wilaya et des instances élues à réunir toutes les conditions matérielles, logistiques et de sécurité et prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et garantir le succès de ce championnat mondial».

La tenue de cette conférence de presse intervient après la visite de la commission d’inspection mandatée par la Fédération internationale de tennis de table pour s’enquérir des infrastructures et équipements sportifs et de la disponibilité des structures d’accueil à Agadir, candidate pour l’édition 2021 de ce championnat, qui prévoit la participation de délégations totalisant près de 5.000 personnes.



Centre de formation

de judo



Une convention de partenariat pour la création d'un Centre international de formation de judo à Marrakech a été signée samedi, à la cité ocre, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale marocaine de judo et des arts martiaux assimilés et la Fédération internationale de judo (IJF).

Cette convention a été signée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, le président de la Fédération Royale marocaine de judo et des arts martiaux assimilés, Chafik El Kettani et par le président de l'IJF, Marius Viser, en marge du Grand Prix international de judo de Marrakech. Ce centre de formation de judo abritera également le siège de l'Union africaine de judo ainsi qu’une représentation de la Fédération internationale de la discipline, a indiqué à cette occasion M. Talbi Alami. Par la même occasion, il a été procédé à la signature d’une deuxième convention pour la vulgarisation de la pratique de judo dans les écoles, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la Fédération internationale de judo et la Fédération Royale marocaine de judo et des arts martiaux assimilés.

Cette convention porte sur l'équipement de 44 écoles à travers le Royaume des équipements nécessaires pour pouvoir pratiquer le judo.

Ces écoles devront suivre un programme étalé sur deux ans. Cette convention destinée à vulgariser la pratique de judo constitue un grand héritage des grandes manifestations internationales de judo que le Maroc organise depuis deux ans.