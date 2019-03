Divers sportifs

Victoire d’entrée

pour les U17



L'équipe nationale des moins de 17 ans a battu son homologue biélorusse (1-0) lors du match disputé lundi dans le cadre du tournoi international qu'abrite la ville turque d'Antalya du 1er au 10 mars. L'unique but de la rencontre a été marqué à la 59ème minute par Alyaxi Chalchenko contre son camp.

Le match disputé au stade "Zaki Arslan" dans le cadre de la première journée du deuxième groupe a été officié par l'arbitre turc Abdellah Bikra Tachkinson.

Le prochain match de la sélection marocaine est prévu aujourd’hui contre l'Ouganda.

La participation de l'équipe nationale à cette compétition s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Lionceaux de l’Atlas à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en avril prochain en Tanzanie.

En prévision du tournoi d'Antalya, le sélectionneur national, Jamal Sellami, avait fait appel à 7 joueurs de l'Académie Mohammed VI de football, à 5 joueurs du Fath union sport de Rabat (FUS), à 5 joueurs professionnels évoluant en Europe, en plus de 3 joueurs représentant le Raja de Casablanca, le Wydad de Casablanca et l’Ittihad Zemmouri de Khémisset.



Special Olympics

Morocco



L'équipe de Special Olympics Morocco a entamé, mardi à Sala Al Jadida, sa 2è concentration préparatoire, avant de prendre part aux Jeux mondiaux 2019 prévus à Abu Dhabi.

Cette concentration, qui se déroule au Centre national des sports Moulay Rachid, se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, indique Special Olympics Morocco dans un communiqué.

Organisés à l'initiative de Special Olympics international, les Jeux mondiaux d'été auront lieu du 8 au 22 mars aux Emirats Arabes Unis.