Divers sportifs

05/03/2019

L'Association sportive de Salé (ASS), déjà qualifiée aux quarts de finale de l'Afroligue de basket-ball (Gr.A), s'est largement imposée face aux Guinéens de Slac (107-93), dimanche soir à la salle El Bouâzzaoui.

Les Slaouis avaient battu, lors de la première rencontre, les Nigérians de Rivers Hoopers (88-59), avant de prendre le dessus sur la Jeunesse Kairouan (77-70).

La Confédération africaine de basketball avait désigné les pays et les villes qui abriteront les éliminatoires qualificatives à cette première édition de l'Afroligue, pour les quatre groupes.

Chaque groupe verra la qualification de deux équipes, tandis qu'en quart de finale, elles disputeront des matchs aller-retour.

Le groupe B comprend l'Etoile de Radès (Tunisie), Civil Defenders (Nigeria), Elan Sport (Bénin) et l'équipe de Terreur (RDC). Les matchs de ce groupe se joueront dans la ville de Cotono au Bénin du 8 au 10 mars., Les éliminatoires des groupes C et D ont donné lieu à un derby égyptien et un autre angolais. Ainsi, en quart de finale, l'équipe égyptienne de Smouha défiera Al Ahly, tandis que les Angolais de Petro Atletico joueront face à leurs compatriotes de Primeiro de Agosto.



Le Tunisien Khaled Babou a été élu nouveau président de Rugby Afrique à l’issue de l’Assemblée générale élective de cette instance ovalistique continentale tenue dernièrement, à Marrakech en présence de représentants de 35 pays africains.

Khaled Babbou, qui succède ainsi au Marocain Aziz Bougja, a été désigné à la tête de Rugby Afrique (ancienne Confédération africaine de rugby) après le désistement de son rival, le président et chef du conseil d'administration de Ghana Rugby, Herbert Mensah.

Comme prévu, le Marocain Nacer Bougja, frère de l’ancien président de Rugby Afrique, Aziz Bougja, fait son entrée au comité exécutif de la Confédération africaine de la discipline.