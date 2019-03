Divers sportifs

04/03/2019

CHAN 2020

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les dates de la double confrontation entre la sélection nationale marocaine des joueurs locaux et son homologue algérienne pour le compte des éliminatoires de la 6ème édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Le match aller aura lieu en Algérie entre les 20 et 22 septembre 2019 alors que le match retour sera disputé au Maroc entre les 18 et 20 octobre prochain. La phase finale du CHAN 2020 aura lieu en Ethiopie.

C'est le Maroc qui est le tenant du titre de cette compétition après sa victoire face à la sélection nigériane sur le score de 4 buts à 0 en finale disputée au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



Championnat D1

Le DHJ a fait match nul à domicile (1-1) face au KACM, en match comptant pour la 20ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé samedi au stade El Abdi.

Yassine Dahbi a permis aux visiteurs de passer devant au score à la 38è minute de jeu, avant que Sekou Amadou Camara n’égalise pour les siens deux minutes plus tard.

Malgré ce nul, le KACM (18 pts) est toujours lanterne rouge, alors que le DHJ (25 pts) stagne à la 9è place, aux côtés de l’OCS.

Dans l’autre match disputé samedi, le RCOZ s'est imposé dans ses bases par 1 à 0 face au FUS de Rabat. L’unique réalisation a été inscrite du point de penalty par Salif Colibaly à la 20è minute, permettant au RCOZ de se hisser à la 12è position avec 22 points.



Botola 2

Voici les résultats de la 22è journée du Botola Maroc Telecom D2 de football :

ASS-RCAZ : 0-1

CAK-JSKT : 1-0

CRS-CJBG : 0-0

JSM-MAS : 1-0

KAC-WST : 1-2

RAC-OD : 1-1

RBM-USK: 1-1

WAF-IZK: 1-1



Classement

1-RCAZ : 46 pts

2-MAS : 35 pts

RBM : 35 pts

4-KAC : 33 pts

5-WST : 31 pts

6-RAC : 30 pts

7-CAK : 28 pts

OD: 28 pts

9-CRS : 27 pts

IZK : 27 pts

11-ASS : 25 pts

CJBG : 25 pts

13-WAF : 23 pts

JSM : 23 pts

15-USK : 22 pts

16-JSKT : 18 pts



Afroligue de basket

L'Association sportive de Salé (ASS), évoluant dans le groupe A, est la première équipe à avoir validé son billet pour les quarts de finale de l'Afroligue de basket-ball, après sa victoire (77-70) face aux Tunisiens de la Jeunesse Kairouan, samedi à la salle El Bouâzzaoui. Lors du premier match, les Slaouis s'étaient imposés (88-59) face aux Nigérians de Rivers Hoopers, alors que les Tunisiens avaient pris le dessus sur les Guinéens de Slac (80-65).