Divers sportifs

01/03/2019

Stage de l’EN

de futsal

Le sélectionneur national de l'équipe de futsal, Hicham Deguig, a convoqué 18 joueurs pour prendre part à un stage de préparation, du 3 au 8 mars prochain dans la ville de Kénitra.

Ce stage s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale pour les prochaines échéances, fait savoir la Fédération Royale marocaine de football dans un communiqué.

Voici, par ailleurs, la liste des 18 joueurs convoqués: Knia Saad, Mazrai Youssef, Fati Abdellatif et Mohamed Jaouad (Fath Settat), Bakkali Bilal et El Mesrar Soufiane (Montpellier/FRA), El Khayari Reda (Ville Haute Kénitra), Bouhcain Omar et Raiss Driss (Ajax Tanger), Akaazoun Nabil (FC Marlene Pays-Bas), Al Ayane Anas (Linx Latina Calcio/ITA), Nbia Abdelkrim, Maaroufi Allal et Hamdani Sami (Athletico Kénitra), El Assas Younès (Sebou Kénitra), El Bsahi Jamal (ASFA), Ouandouri Ayoub (Association club Dinamo Kénitra) et Kaouiri Zakaria (Club Loukoss Ksar El Kabir).



Hommage posthume à Hamid El Hazzaz

Un match de gala sera organisé, samedi prochain à Driouch, en hommage posthume à l'ancienne gloire du football national, Hamid El Hazzaz.

Cette amicale, qui réunira d'anciens joueurs de l'équipe nationale, du Moghreb de Fès et des footballeurs locaux de la région, est organisée par la préfecture de la province de Driouch en coordination avec les Associations "La femme: réalisations et valeurs" et "Amitié et sport".

Selon les organisateurs, ce match de gala se déroulera en présence des membres de la famille du regretté joueur, du président de la Fédération Royale marocaine de football et d'anciens internationaux de différentes générations ayant côtoyé le défunt, comme Abdellah Tazi, Hamid Kherrag, Aziz Slimani, Khalid Lebiad, Hemmadi Hmidouch, Noureddine Naybet, Salahedine Bassir et Aziz Bouderbala, outre des athlètes d'autres disciplines. En marge de ce match de gala, initié avec le concours du conseil provincial et des collectivités territoriales de la province, une journée sportive en football sera organisée au profit des jeunes catégories, avec la participation des élèves et de membres de la société civile locale.



Teddy Riner dit «non» à Marrakech

Alors qu’il était censé reprendre la compétition le 10 mars, lors du Grand Prix de Marrakech, après seize mois loin des tatamis, là même où il les avait quittés sur un dixième titre mondial toutes catégories, en novembre 2017, Teddy Riner a décidé de renoncer à ce tour de chauffe qui devait lui faire reprendre le rythme.

« Marrakech, il faut vraiment oublier, c'est trop tôt », a expliqué le double champion olympique (29 ans) dans l'émission Tout le sport. Et d’ajouter : «Je n'ai pas envie de monter en compétition trop tôt, pour faire de la merde. Ne pas avoir mes sensations, ne pas avoir mes capacités... Ce n'est pas comme ça que je conçois ma reprise. Si je veux être champion olympique (à Tokyo, en 2020), il faut le faire avec la manière».