Divers sportifs

21/02/2019

Les matches de la D2 simultanément

La Ligue nationale de football professionnel a décidé de programmer l'ensemble des matchs de la Botola Pro Maroc Telecom D2 le même jour, et ce à compter de la 21è journée.

Cette décision vise à relever les défis que connaît la compétition de la Botola Pro D2 en termes de résultats et de classement et veiller à garantir la crédibilité et l'égalité des chances pour tous les clubs, indique la Ligue dans un communiqué relayé mardi par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

En raison de l'indisponibilité des stades qui abritent également des matchs des catégories des jeunes, les matchs de la Botola Pro D2 seront programmés tous les samedis, tandis que ceux des autres catégories les dimanches pour éviter les absences scolaires, souligne la même source.



Livraison de terrains

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a livré, mardi dernier à Berkane, les terrains de Sidi Slimane Cheraâ, Aguelmim et Mdagh aux clubs de la région affiliés sous l'égide de la FRMF.

Dôtés de pelouses en gazon synthétique de troisième génération, ces terrains ont été remis lors d'une cérémonie en présence du représentant du président de la FRMF, Jamal Snoussi, membre du Comité directeur de la FRMF et président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) et du membre du Comité directeur de la FRMF, Jamal Kaaouachi.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures des clubs nationaux.



Ratbaoui n’est plus

L’ancien joueur du Wydad de Casablanca, Mustapha Ratbaoui, a rendu l’âme, mardi, suite à une crise cardiaque alors qu’il s’apprêtait à disputer un match entre amis.

Le défunt avait porté les couleurs des Rouges lors des années 90.

En ces douloureuses circonstances, Libé Sport présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du défunt.

Puisse Dieu avoir l’âme du regretté en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.