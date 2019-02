Divers sportifs

19/02/2019

Boutaib buteur



L'international marocain Khaled Boutaib a conduit dimanche son club Zamalek à la victoire face à ENPPI (2-1) en match comptant pour la 22e journée du championnat égyptien de football.

Boutaib a inscrit le premier but à la 20e minute avant que Mamoud Abdelmonim ne double la mise à la 44e minute. Grace à cette troisième victoire consécutive, Zamalek, avec 51 points, conserve son fauteuil de leader du championnat égyptien.



CAN U20



L'équipe nationale malienne de football a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), en battant son homologue sénégalaise aux tirs au but 3 à 2, en finale disputée, dimanche à Niamey (Niger).

A l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes n'ont pu se départager (1-1). Le Mali succède ainsi à la Zambie, vainqueur lors de la précédente édition du Sénégal.

Quant à la troisième place, elle est revenue à l'Afrique du Sud, vainqueur du Nigeria 5 à 3 aux tirs au but.



EN U17 de handball



La sélection marocaine de handball (cadets garçons) a occupé la 2ème place au premier Championnat nord-africain U17 (zone 1) de la Confédération africaine de handball (CAHB), qui a été remporté par la Tunisie.

L'Algérie et la Libye ont occupé respectivement les 3è et 4è places lors de cette compétition, qui s’est déroulée du 12 au 15 février à Hammamet, en Tunisie.