Divers sportifs

16/02/2019

Valverde prolonge au Barça



Le contrat de l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde a été prolongé par le club jusqu'en 2020, avec une saison supplémentaire en option, a annoncé vendredi l'actuel leader du championnat d'Espagne.

Le FC Barcelone et l'entraîneur de l'équipe première sont tombés d'accord pour prolonger le contrat de ce dernier d'une saison (2019-2020), plus une avec option (2020-2021)", écrit le club catalan dans un communiqué.

Le contrat du Basque, arrivé sur le banc du Barça en 2017 en provenance de l'Athletic Bilbao, arrivait à expiration à la fin de la saison.

Le montant de son contrat n'est pas précisé.

Pour sa première saison sur le banc barcelonais en remplacement de Luis Enrique, Ernesto Valverde avait remporté le doublé Coupe-Championnat.

Plus porté sur la défense que ses prédécesseurs, il avait manqué de peu de réussir la première saison sans défaite de l'histoire moderne du championnat d'Espagne, objectif manqué à une journée du terme avec une défaite-surprise contre Levante.

Il compte un total de 96 matches sur le banc des Catalans, dont 65 victoires, 22 nuls et 9 défaites, précise le Barça. Vainqueurs de la Supercoupe d'Espagne en début de saison, les "Blaugranas" de Valverde sont actuellement en tête de la Liga avec 6 points d'avance sur leur dauphin, le Real Madrid, et sont encore en lice en Coupe du Roi et en Ligue des champions.



Ce qu’a coûté le

départ de Mourinho a United



Le limogeage de Jose Mourinho a coûté près de 20 millions de livres (environ 22,7 millions d'euros) à Manchester United, a annoncé le club de Premier League en publiant ses comptes pour le dernier trimestre 2018, tout en saluant l'impact de son successeur Ole Gunnar Solskjaer.

La somme de 19,6 millions de livres (environ 22,2 ME), qui figure sous la mention "points exceptionnels" dans le rapport, inclut les versements destinés aux membres de l'équipe de Mourinho partis avec l'entraîneur lors de son limogeage en décembre, selon le communiqué du club.

Côté résultats, ManU a été transformé par l'arrivée de Solskjaer comme intérimaire sur le banc, intégrant le Top 4 national alors qu'il pointait à 11 longueurs des places pour la Ligue des champions au départ du Portugais. "L'engagement de Ole et Mike (Phelan) comme manager et assistant (...) a eu un impact positif sur le club", a écrit le vice-président Ed Woodward. "On se réjouit de la progression des performances de l'équipe depuis décembre et on s'attend à terminer fort la saison 2018-19".

La situation est moins brillante en Ligue des champions: la défaite à domicile face au Paris SG (2-0) a sérieusement hypothéqué les chances de ManU avant le match retour le 6 mars à Paris.