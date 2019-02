Divers sportifs

12/02/2019

L’IRT surclasse

le MCO



L’Ittihad de Tanger s’est imposé à domicile face au Mouloudia d’Oujda (3-2), dimanche soir en match de la 17ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

El Mehdi Naghmi a ouvert le score pour l’IRT après seulement cinq minutes du jeu, avant qu’Abdel Moula Berrabeh n’égalise pour le MCO, trois minutes plus tard. Nzambe Guevane (45è+3) a permis aux locaux de rentrer aux vestiaires avec ce but d’avance. Après trois minutes du début de la deuxième mi-temps, Taoufik Ijrouten va remettre les pendules à l’heure. Un nul qui sera maintenu jusqu’au but victorieux de l’IRT, signé Ayoub El Khaliqi (86è).

Cette victoire permet à l’IRT (26 pts) de s'emparer de la deuxième place au classement, aux côtés du Hassania d’Agadir, tandis que le MCO est 12è avec 18 points, aux côtés du Moghreb de Tétouan et Rapide Oued Zem.



Hat-trick de

Youssef En Nesyri



L’international marocain du FC Leganés, Youssef En Nesyri, a signé une très belle performance en inscrivant un hat-trick lors du match ayant opposé dimanche son équipe à celle du Betis Séville pour le compte de la 23ème journée de la Liga espagnole.

L’attaquant marocain a marqué les trois buts de la rencontre à la 22ème, 35ème et 66ème minutes, offrant une précieuse victoire à son équipe.

Avec ce triplé, En Nesyri porte son compteur à 10 buts en championnat et devient, du même coup, le premier joueur de l’histoire du Leganés à marquer un hat-trick en Liga.

Arrivé en août dernier au FC Leganés après un transfert qui a coûté plus de cinq millions d’euros, le plus cher de l’histoire du club de la banlieue madrilène, l’international marocain Youssef En Nesyri s’est vite adapté à sa nouvelle équipe au point qu’il est devenu son attaquant de référence.



Chadi Riad signera pour le FC Barcelone



Le jeune espoir marocain Chadi Riad, qui évolue au club espagnol de Majorque, signera l’été prochain pour le FC Barcelone, a indiqué dimanche le journal sportif espagnol Sport.

L’international marocain avec la sélection nationale U15 et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour ce transfert qui sera effectif dès la fin de la saison en cours, croit savoir Sport, qui précise que Chadi Riad intégrera l’équipe de la catégorie Junior B du club catalan.

Chadi Riad fait partie des renforts du Barça dont les transferts sont déjà scellés pour la saison prochaine, poursuit la même source, rappelant que le Villarreal était en lice aussi pour s’attacher les services du jeune talent marocain.

Sport relève que Chadi Riad s’est distingué au cours des derniers mois avec le RCD Majorque, grâce notamment à sa bonne conduite de balle et sa forte présence lors des actions sur coups de pieds arrêtés.

Chadi Riad a remporté avec la sélection nationale marocaine U15 le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), disputé du 1er au 7 novembre 2018 au stade El Karam de Tunis.