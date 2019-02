Divers sportifs

07/02/2019

Suite de la

16ème manche

du championnat



La journée de jeudi sera marquée par la programmation de deux matches en retard comptant pour la 16ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1.

Ainsi, le stade Père Jégo à Casablanca abritera à partir de 15 heures la rencontre qui opposera le WAC à l’OCS, alors que le Grand stade d’Agadir sera à 19 heures le théâtre du match qui mettra aux prises le HUSA avec le CAYB.

A noter que, toujours pour le compte de cette journée, le match MCO-RSB aura lieu le 20 de ce mois, tandis que pour ce qui est de la confrontation entre le Raja et la RSB, la date n’a pas encore été arrêtée.



Rencontre entre

le corps arbitral,

les présidents et

entraîneurs des clubs



En coordination entre la Fédération Royale marocaine de football et la Ligue nationale de football professionnel, une rencontre réunira, aujourd’hui, le corps arbitral représenté par la Commission centrale (CCA), la Direction nationale d'arbitrage (DNA) et les arbitres du championnat national ainsi que les présidents des clubs du championnat national professionnel de première et deuxième divisions.

Cette rencontre est programmée à partir de 15H00 au Centre international des conférences Mohammed VI de Skhirat.



L’IRT

se renforce



L'Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) a recruté cinq joueurs afin de renforcer les rangs.

Le club a indiqué, dans un communiqué, qu'en réaction au rapport technique de l'entraîneur Abdelouahed Ben Kassem et du directeur technique Abderrahim Talib, il a recruté Rachid Hosni du Wydad de Casablanca, et l'attaquant congolais Mokoko Patizadio.

Le club s'est également attaché les services du jeune Hamza Ghattas, qui évoluait à l'Association sportive de Salé, du gardien de but Salaheddine Chihab et de l’attaquant gabonais Nzambe Stevy-Guevane.

D'un autre côté, l'IRT s'est séparé de l'Ivoirien José Mohi, du milieu de terrain sénégalais Téon Osaino et de Mohamed Zrinou, indique le communiqué, ajoutant que le club a donné son feu vert pour le transfert de son milieu offensif Mohamed Fouzair à l'équipe saoudienne d’Ohod.

Pour rappel, l'IRT a réussi à se hisser à la 5e place du classement après avoir enregistré trois victoires successives qui lui ont permis de porter son capital points à 23.